Digitale: KontrolON, a Connext con la control room in 3D

Milano, 5 feb. (Labitalia) - Il Gruppo Tecno lancia KontrolON, la control room 3D per monitorare i processi produttivi, i consumi e i parametri energetici aziendali. Il sistema sarà presentato in anteprima il 7 e l’8 febbraio al Connext, il primo incontro nazionale di partenariato industriale di Confindustria, che si terrà al MiCo di Milano. KontrolON, grazie a una rete di sensori Iot installati negli impianti, rileva ed elabora big data relativi a una gamma di parametri, fornendo un quadro storico, utile anche per il futuro, arrivando fino alla stima degli impatti economici in chiave predittiva.

Dal 2017 Tecno è in Elite, il programma internazionale nato in Borsa Italiana nel 2012 in collaborazione con Confindustria e dedicato ad aziende ambiziose, con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita.

"KontrolON - spiega il presidente Tecno, Giovanni Lombardi - è un’applicazione integrata di 3 filoni tecnologici emergenti: big data, internet of things e virtual reality, la cui interazione permette di proporla in vari contesti, passando dalle diverse tipologie di impianti industriali, alle infrastrutture e ai trasporti, fino agli ambiti smart city e smart building. Siamo contenti di presentare KontrolON a Connext perché sposiamo in pieno la visione del presidente Vincenzo Boccia di un partenariato industriale, organizzato per rafforzare l’ecosistema delle imprese".