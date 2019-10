Dml agency, nuovo management discografico per piattaforme digital

Roma, 23 ott. (Labitalia) - Nasce un nuovo management discografico ai tempi delle piattaforme digital: Dml agency. A capo dell’innovativo progetto c'è un nome molto noto della musica italiana, il produttore e arrangiatore Lorenzo Sebastiani, che vanta nel suo curriculum collaborazioni con Adriano Celentano, Luciano Pavarotti, Jovanotti, Kelly Joyce e molti altri. Guidata da Daniele Iudicone, imprenditore di successo in numerosi campi, l’agenzia di servizi Dml agency mira a realizzare, sviluppare e distribuire musica di qualità sia attraverso i canali digitali che tradizionali.

I servizi che offre spaziano dalla produzione musicale (registrazioni, mixaggi e songwriting con i migliori produttori e musicisti internazionali) alla realizzazione di videoclip professionali, con un occhio di particolare riguardo verso tutto ciò che concerne la fase della promozione, indispensabile per promuovere la musica su social media, webmagazine, riviste musicali cartacee, radio e televisioni.

Non manca anche la possibilità di produrre e vendere merchandising personalizzato, stampare cd e vinili graficamente accattivanti e realizzare siti web all’avanguardia. Il primo cliente lanciato da Dml Agency è il progetto musicale Humana, gruppo italiano dal sound rock-elettronico che ha ottenuto un notevole successo con il suo primo disco e sta presentando ora il suo secondo album. Una peculiarità del disco è la presenza di una bonus track molto particolare, la cover del brano 'Punk (prima di te)' di Enrico Ruggeri, registrata a Londra con la partecipazione straordinaria di artisti d’eccezione.

Su tutti Alex Reeves, uno dei batteristi più in voga della scena internazionale che vanta collaborazioni con alcuni dei mostri sacri della musica contemporanea (Justin Timberlake, One Direction, Avicii, Nick Cave, gli Elbow) e Ted Jensen, che ha masterizzato il brano e ha lavorato ai grandi successi musicali dei Green Day, The Rolling Stones, Madonna, i Police, Blink 182 e altri ancora.

Anche la realizzazione del videoclip del brano è stata affidata a un nome di spicco come Cosimo Alemà, che ha curato l’immagine di oltre 500 video di artisti del calibro di Skin, Ligabue, Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Mina, Fedez, Renato Zero e molti altri ancora.

Un suono rock e internazionale per una solida realtà italiana che in pochi anni è riuscita a conquistare un grande successo di pubblico grazie alla sua musica di qualità, e che nelle prossime settimane sarà presente in tutte le principali radio grazie all’aiuto di Dml Agency.