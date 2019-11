Ecommerce: C4dip, black friday durante anno e più occasioni spesa per consumatori

Roma, 25 nov. (Labitalia) - "Il black friday e il cyber monday sono momenti di acquisto molto attesi da consumatori ed esercenti e, da anni, segnalano vendite record. Per questo motivo, è chiaro che la normativa nazionale e regionale sui saldi è completamente superata e bisognerebbe lasciare agli esercenti la libertà di decidere se e quando promuovere i propri prodotti con prezzi ribassati". A dirlo Francesco Luongo, presidente di Consumers for digital payments (C4dip).

Il confronto dei volumi di spesa tra il black friday e i saldi estivi e invernali è impietoso, tanto da imporre una riflessione sull’utilità di questi ultimi. Lo scorso anno, complici promozioni anticipate per clienti affezionati e iscritti a newsletter, le vendite e-commerce durante il black friday sono salite, già il giovedì, del 18% rispetto all’anno precedente, mettendo a segno un +13% il 'venerdì nero' e un +16% il lunedì riservato all’elettronica, sempre anno su anno.

Non solo, ma il black friday, con quasi il 70% delle vendite via mobile, si è confermato il giorno dell’anno con il più alto tasso di conversione, ovvero la percentuale di visitatori che hanno effettuato un ordine: 4,5%, contro una media annua che non supera il 2%, specialmente nel caso di piattaforme che vendono prodotti di fascia alta. Nel 2018 Zalando e Amazon hanno realizzato vendite record: la piattaforma tedesca ha registrato due milioni di ordini durante la sola giornata del black friday, mentre su quella americana le vendite delle piccole e medie imprese sono cresciute del 20% nel mondo. Ben altri numeri per gli scorsi saldi estivi.

Partiti lo scorso mese di luglio con previsioni negative, le vendite sono state piuttosto deludenti in tutte le città italiane: le più grandi (Genova, Milano e Roma) hanno registrato contrazioni del -5% rispetto all’anno prima, mentre nei principali centri del Sud (Catania, Bari, Palermo e Catanzaro) il calo è arrivato fino al -15%. Flop degli sconti che riguarda in particolar modo i negozi di periferia e i centri commerciali, i quali hanno registrato una diminuzione sia nelle presenze sia nel giro d’affari, mentre outlet e boutique d’alta moda tengono il passo rispetto allo scorso anno.

"Negli anni - sottolinea Francesco Luongo - le abitudini di consumo dei cittadini sono cambiate e non è un mistero che i saldi non abbiano più l’appeal di una volta sul consumatore. Black friday e cyber monday coinvolgono una sempre più larga fetta di consumatori, complice l’affermazione definitiva dello shopping online e la fortunata cadenza temporale, che arriva a ridosso del periodo natalizio e permette di acquistare regali a prezzi convenienti".

"L’allargarsi - fa notare - della stagione dei saldi, d’altronde, ha molto a che fare anche con nuove consuetudini di acquisto ora che, ad esempio, ogni influencer su Instagram ha un codice sconto da per i suoi follower, mentre i marchi fanno a gara per offrire ai clienti l’adesione a club più o meno esclusivi, che garantiscono servizi e promozioni personalizzate in qualsiasi momento dell’anno".

"La volata al black friday - aggiunge - è già stata lanciata Unieuro ha proposto per un solo giorno uno sconto del 22% su tutti i prodotti, ma solo con una spesa minima di 299 euro, mentre Amazon ha lanciato lo Speciale Tesori Nascosti dall’8 al 12 novembre. La stessa piattaforma cinese Alibaba, dal 4 al 17 novembre, ha lanciato la raccolta di coupon che garantiranno uno sconto del 10% per qualsiasi singolo ordine ma solo se superiore a 100 dollari con un limite massimo di 500 dollari". Con promozioni continue, politiche di prezzi aggressive e il confine sempre più sottile tra negozio fisico e virtuale sarebbe forse opportuno promuovere più occasioni di spesa e dare ai consumatori e commercianti la possibilità di acquistare e vendere liberi da vincoli ormai obsoleti.

"Il black friday - commenta Denis Nesci, presidente nazionale dell’Udicon - è ormai un punto fermo nel calendario degli italiani non possiamo fare finta che non esista, anzi, al contrario, è una di quelle giornate in cui dobbiamo tenere gli occhi ben aperti. I consumatori italiani rischiano di essere risucchiati da offerte poco veritiere, da prodotti scadenti o dalla frenesia di un acquisto poco utile. Bisogna quindi monitorare i prezzi con grande attenzione, prima della data fatidica del 29 novembre, per essere certi di fare realmente un affare". "Questo - osserva Nesci - ci riporta anche al tema dei pagamenti digitali quale occasione migliore del black friday per far sì che ancora più utenti si convincano dell’importanza dei pagamenti con carte di credito o di debito, rispetto all’utilizzo dei contanti".

"E' chiaro - avverte - che serve sempre la massima attenzione, utilizzando i propri dati su siti sicuri e certificati, ma non possiamo lasciar prevalere la paura davanti a quella che oramai risulta essere una consuetudine per molti utenti". "L’obiettivo di C4dip - chiarisce - è, e deve essere, quello di dimostrare l’utilità dei pagamenti digitali, prestando sempre attenzione alla loro affidabilità e mostrando ai consumatori tutti i vantaggi di un percorso di pagamento digitale".