EREPS, Legge Sport e Digitalization: le 3 voci dell’innovazione al Convegno ANIF di Rimini Wellness 2019

(Roma, 10 giugno 2019) - Roma, 10 giugno 2019 - Presentata al convegno ANIF del 31 maggio, al Rimini Wellness, la nuova riforma governativa dello sport con la presenza di Maurizio Leo, illustre esperto di diritto tributario, vicepresidente del Consiglio di Presidenza di Giustizia Amministrativa. Quest’anno un successo record con circa 300 stakeholders nella sala Neri 1, la più prestigiosa sala convegni del Rimini Wellness, 10 relatori, di cui 4 di peso internazionale, che hanno apportato il delta di innovazione che ANIF ha conseguito negli ultimi anni, grazie anche alla sua partnership europea con EuropeActive che ha aperto nuovi orizzonti di crescita per i suoi affiliati, e a quella storica con Technogym.

La formazione in ambito fitness fa un salto di standard di qualità, un’esigenza fondamentale per un allenamento in totale sicurezza. Il convegno ha lanciato una grande innovazione nel sistema del fitness: EREPS, il registro europeo dei professionisti del fitness che qualifica le competenze degli istruttori ad un livello europeo. Il Registro è stato voluto da EuropeActive che ha delegato ANIF, nel board dell’associazione, a svilupparlo in Italia, come già accade nel resto d’Europa. Ne ha parlato Nathalie Smeeman, Direttore di EuropeActive. L’apertura del convegno è spettata al presidente Giampaolo Duregon che prosegue il suo dialogo di fiducia sul percorso con cui l’associazione continua a delineare il quadro di tutele per il settore: abrogata dall’attuale Governo la legge 205/2017 che ANIF aveva contribuito a creare e a far approvare, il progetto di riforma del settore resta in piedi, incuneandosi nel Disegno di legge n.1603-bis del 15/02/2019. Il professor Maurizio Leo ha chiarito il nodo da sciogliere dove andrebbe ad agire l’attuale riforma attraverso i decreti attuativi: allineare fisco e previdenza che, ad oggi, non convergono in un’interpretazione univoca della giurisprudenza lavorativa. L’avvocato Alberto Succi ha affrontato casistiche interessanti che smontano le tesi che spesso minacciano la gestione di una società/associazione sportiv, riconducendo a dipendenti o professionisti gli istruttori che vi lavorano, in conflitto con circolari e leggi attualmente in vigore per il dilettantismo sportivo. Quello di Vittorio Bosio, presidente di CSI nazionale, è un j’accuse che solleva l’esigenza di una legge che legittimi anche gli investimenti nello sport.

Guarda il video e le foto dell’evento: https://www.anifeurowellness.it/ereps-legge-sport-e-digitalization-le-3-voci-dellinnovazione-al-convegno-anif-di-rimini/



INNOVAZIONE SOSTENIBILE NEL FITNESSInnovare, parola d’ordine, per Nerio Alessandri: il fondatore di Technogym. La strategia giusta per il patron di Technogym: migliorare l’esperienza nei nostri club non dimenticando mai le due parole d’ordine, inclusività e autenticità. Mentre Fabrizio Rampazzo e Manuela Lovo di Acquanetwork hanno sensibilizzato la platea sul tema della corretta cultura dell’acqua nel rispetto dell’Agenda ONU 2019 per lo sviluppo sostenibile, 2 grandi showcase aziendali hanno dato al convegno un valore aggiunto globale. I titolari presenti dei centri sportivi hanno potuto misurarsi con Nuffield Health. Come la tecnologia, alleandosi alla ricerca in campo medical fitness, possa rendere l’innovazione davvero sostenibile per la salute: ne ha parlato il CEO Chris Blackwell Frost. 111 fitness club lavorano con 31 ospedali in Gran Bretagna: equipe mediche che, con l’ausilio dei dati, prescrivono allenamenti “salutari” alle persone monitorando la loro salute mentale e fisica. La digitalization dei dati incontra un altro contesto innovativo, del tutto differente, quello della Boutique fitness di Rowing, Engine Room, un progetto controcorrente che, coraggiosamente, si è evoluto fino a diventare una case history mondiale. Chris Heron, suo fondatore, ha spiegato alla platea di ANIF come ci è riuscito: creando un’esperienza di location unica, un’ex chiesa, in cui ci si allena e ci si sfida in un ambiente immersivo, di luci, suoni e digital art, sempre in totale sicurezza, senza farsi male.

Ufficio Stampa Eliana Fortuna +39 06 61522722