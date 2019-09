Estate: in famiglia e in Italia prenotando ombrellone è il trend del 2019

Roma, 3 set. (Labitalia) - L’estate sta finendo, ed è tempo di bilanci. Quali sono stati i principali trend che hanno caratterizzato le ferie 2019 dei nostri connazionali? A questa domanda risponde SeMrush, piattaforma Saas per la gestione della visibilità online, che ha effettuato una ricerca dedicata alle tendenze relative a questa calda estate italiana. La metà dei vacanzieri ha effettuato le prenotazioni online, e la maggior parte delle persone ha deciso la destinazione cercando informazioni in rete, a prescindere dal metodo di prenotazione preferito.

Partendo da questi presupposti, SeMrush ha analizzato le ricerche degli italiani su Google: le chiavi 'vacanze in famiglia' e 'vacanze con bambini' superano di 100 volte quelle correlate a ferie senza figli. E questa estate il desiderio di stare con i propri cari anche nel periodo di riposo è aumentato notevolmente: da una media di 2.900 ricerche mensili a 3.600.

Altro dato rilevante è la scelta della destinazione, che per la maggior parte degli italiani è ricaduta su una località entro i confini nazionali, rigorosamente al mare. Ecco la top 10 delle località balneari: 1. Tropea; 2. Gallipoli; 3. Vieste; 4. Taormina; 5. Sorrento; 6. Polignano a mare; 7. Otranto; 8. Positano; 9. Sirolo; 10. Portofino.

Gli utenti, dunque, sembrano premiare a pieni voti la Puglia: quattro su dieci delle mete più desiderate dagli italiani si trovano, infatti, in questa regione. La Puglia sembra essere particolarmente amata da tutti coloro che l’hanno visitata, giudicata come una zona che affascina al primo sguardo, con il blu del suo mare e il gusto delle sue specialità gastronomiche, lasciando con un po’ di amaro in bocca solo coloro che hanno deciso di girarla senza macchina.

Vacanze al mare e con la famiglia, ma spesso si deve fare i conti con un ostacolo non da poco: le spiagge sovrafollate a tutte le ore del giorno, letteralmente invase da turisti provenienti da ogni parte del mondo. Ecco, allora, che quest’anno è scoppiato il nuovo trend per semplificare la vita balneare: la prenotazione dell’ombrellone online. Prenotare il lettino può sembrare un’esagerazione ma sono stati in tanti quest’estate a sfruttare questa possibilità, andando su uno dei tanti siti che offrono il servizio. I più popolari in Italia sono: trovaspiagge.it, sunbrellaweb.it e passbeach.com.

Trovaspiagge.it è il leader del settore, con un traffico medio di 44.531 utenti mensili per tutto l’anno. Il sito è molto semplice da usare: selezioni la zona che ti interessa dalla lista, scegli la data, scegli la spiaggia, e poi il sito ti reindirizza alla pagina dei partner dove puoi completare la tua prenotazione. Le spiagge in cui gli italiani sono più interessati alla prenotazione degli ombrelloni online sono: 1. Lignano; 2. Bibione; 3. Jesolo. Per quanto riguarda, invece, il turismo pet friendly, le più ricercate online sono state: 1. Bau beach; 2. Dog beach; 3. La spiaggia di pluto; 4. Bau village; 5.Playa del can.