Estate: Zoomarine, con Cecchetto divertimento per salvaguardia natura

Roma, 31 mag. (Labitalia) - Non il solito parco, ma addirittura 4 in 1, capace di rinnovarsi offrendo non solo intrattenimento, ma opportunità di sensibilizzazione, conservazione ed educazione. Zoomarine ha presentato le novità della stagione estiva 2019 in una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di Renato Lenzi, amministratore delegato Zoomarine Italia, Claudio Cecchetto, nuovo direttore artistico di Zoomarine Italia, e Daniele Scarpantonio, responsabile Food Service PepsiCo.

Tra le attività a tutela dell’ambiente e delle specie animali, Zoomarine adotta la politica plastic free, con l’eliminazione delle cannucce di plastica per le bibite e altri oggetti che ogni anno vengono ritrovati nei nostri mari, proponendo delle alternative più ecologiche. Una serie di attenzioni che consentiranno al Parco di essere ancora più green ed ecologico, risparmiando l’equivalente di un consumo energetico giornaliero di 550 abitazioni.

Inoltre, Zoomarine ha scelto di evitare la stampa e produzione di milioni di flyer con le mappe del Parco, salvando moltissimi alberi e affidandosi a strutture e supporti multimediali quali monitor, maxi-schermi, qr code rafforzando il suo orientamento green andando ad evitare uno spreco di carta notevole per ridurre la produzione dei rifiuti e per evitare un consumo eccessivo della carta. In aggiunta a ciò, la nuova scelta ecosostenibile di Zoomarine per la stagione 2019 è la distribuzione di bicchieri riutilizzabili di plastica riciclata che sostituiscono i bicchieri monouso. Zoomarine sposa la campagna Ekomon, volta all’ecosostenibilità al riuso e al riciclo a impatto zero con le 3 R: riduci, riusa, ricicla.

Zoomarine rivolge un’attenzione speciale anche alla tecnologia in chiave di sensibilizzazione e, durante l’estate, lancerà la sua nuova app per Ios e Android: un nuovo strumento di comunicazione interattiva che consentirà ai visitatori di conoscere tutte le informazioni sulla programmazione e sulle attività della giornata, scoprire alcune curiosità sugli animali ospitati nel Parco, conoscere in tempo reale le promozioni del giorno, eventi e appuntamenti speciali. Grazie alle piattaforme digitali, dopo una prima fase di test in tutta Italia, il progetto Skype in the classroom si estende nel 2019 in tutto il mondo portando nelle aule internazionali lezioni gratuite in video conferenza in diretta dal Parco con addestratori, biologi e animali e si conferma come una ulteriore attività interattiva ed educativa senza impatto per l’ambiente e che consente l’eliminazione delle emissioni di carbonio per eventuali spostamenti da una sede all’altra.

Anche il calendario degli eventi cresce e diventa ancora più ricco con un palinsesto di attività dedicate alle famiglie e ai teenager, grazie all’ingresso nel team in veste di direttore artistico di Claudio Cecchetto, tra i più importanti talent scout e tra i maggiori esponenti italiani dello spettacolo. Oltre a divertimento, svago e occasioni di fuga dalla città, l’offerta del parco includerà attività volte a sensibilizzare ed educare adulti e bambini al rispetto per l’ambiente e per tutte le specie animali, promuovendo l’adozione di comportamenti più sostenibili. Tanti eventi e attività, al punto da estendere l’apertura del Parco per 190 giorni, la stagione più lunga di sempre.

Tra i principali appuntamenti speciali ed eventi estivi: il week-end del 22 e 23 giugno grande Festa di fine scuola di Roma a Zoomarine con ScuolaZoo, la più grande community di studenti in Italia con animazione, giochi in piscina, schiuma party e dj set fino a notte fonda, e la band musicale Benji e Fede; il 7 luglio terzo appuntamento dei Me Contro Te con il live Colors Show; il 14 luglio spettacolo con youtubers con special guest Matt & Bise; il 20 luglio Valespo, i due creator amatissimi dalle teenager di tutta Italia; il 31 agosto concerto di Federica Carta. Inoltre non mancheranno aperture estese e serali, pool parties a tema, eventi con creators e altri appuntamenti live dei Me Contro Te.