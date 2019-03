Europee: Mallen (Prioritalia), 'alle elezioni con i giovani di Volt'

Roma, 5 mar. (Labitalia) - "Alle elezioni europee con i giovani di Volt". Lo dice Marcella Mallen, presidente della Fondazione Prioritalia, ad Adnkronos/Labitalia, in occasione dell'evento 'Rigenerazione Europa, valori e opportunità', che si è svolto questo pomeriggio a Palazzo dell'Informazione. "Abbiamo organizzato questo incontro - spiega - in vista delle prossime elezioni europee per affermare una visione d'Europa inclusiva e sostenibile. Un'Europa fondata sui valori della conoscenza, dell'innovazione, della competitività e della partecipazione civica".

"E con noi - sottolinea Marcella Mallen - i giovani di Volt, una novità nel panorama politico-sociale italiano: è il primo movimento-partito paneuropeo trasnazionale, presente in più paesi d'Europa, con un unico programma, composto prevalentemente da giovani, under 35".

"Con loro - fa notare la presidente di Prioritalia - condividiamo un'idea di Europa più forte, più democratica, con più opportunità e con più diritti a partire da quello delle donne per riuscire a conciliare vita e lavoro. Un'Europa che non guarda indietro, ma guarda avanti a un futuro sostenibile".