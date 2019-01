F1: Randstad Italia Hr partner di Scuderia Toro Rosso

Milano, 10 gen. (Labitalia) - Randstad Italia annuncia la partnership con Scuderia Toro Rosso. La società, appartenente al Gruppo leader mondiale nei servizi per le risorse umane, sarà sponsor del team italiano di Formula 1 dal 2019 e il suo logo apparirà sulle tute dei piloti e sui caschi dello staff dei pit stop. Randstad si afferma così come partner di riferimento per le risorse umane di una delle aziende principali dell’automotive sportivo per l’acquisizione e lo sviluppo dei migliori talenti. Con questo progetto, infatti, Randstad continua ad affermare la propria missione: aiutare le persone e le organizzazioni a sviluppare il loro potenziale. L’obiettivo è affrontare in modo proattivo la talent scarcity assumendo un ruolo chiave nella filiera istruzione-formazione-lavoro per potere formare e inserire quei profili specifici e complessi legati al settore dell’automotive. Prevedere le competenze necessarie in futuro e creare un sistema in grado di svilupparle preventivamente è uno degli intenti che Randstad Italia si pone anche all’interno di questa partnership.

“Sono molto orgoglioso di questa partnership - afferma Marco Ceresa, amministratore delegato di Randstad Italia - che permette a Randstad di essere al fianco di uno dei più importanti e ambiziosi team di Formula 1 che si caratterizza per l'attenzione verso l’innovazione tecnologica e, soprattutto, la formazione di giovani talenti. In pista come nel mondo del lavoro, il successo richiede l'impegno di una squadra di valore che operi al meglio delle sue capacità. Randstad, da sempre vicina ai valori dello sport, condivide con Scuderia Toro Rosso l’orientamento al risultato, la valorizzazione del talento dei propri dipendenti, il forte investimento in innovazione e lo sforzo costante per raggiungere la perfezione e il successo nel proprio lavoro”.

“Siamo lieti che Scuderia Toro Rosso - dice Fabio Costantini, Chief Operating Officer di Randstad HR Solutions - ci abbia scelti come Hr partner. Questo settore ha un costante bisogno di tecnici esperti e specializzati: supportare nel raggiungimento dei suoi obiettivi un team capace di coniugare profonda innovazione con una solida esperienza rappresenta una sfida affascinante. Con questa collaborazione, mettiamo al servizio di tutta la filiera dei motori la nostra esperienza, proponendoci come punto di riferimento nei servizi Hr".

Il Team Principal della Scuderia Toro Rosso, Franz Tost, commenta: “I risultati in Formula 1 dipendono dalla capacità di una squadra di operare in ogni momento ad altissimi livelli. Occorre mantenere i più alti standard, in ogni aspetto di questo business. Non vuol dire solo avere le persone giuste nelle giuste posizioni lavorative, ma anche assicurarsi che tutti lavorino sempre nella corretta direzione, coltivando i giovani talenti per la necessaria crescita dell’azienda. Tutto ciò - osserva - richiede motivazione e determinazione, qualità che condividiamo con Randstad. Credo fermamente che le loro competenze ci aiuteranno ad affinare i nostri metodi di lavoro e a progredire”.

“La Formula 1 è l’apice del motorsport: per essere competitivi, il lavoro di squadra e l’eccellenza delle nostre professionalità hanno per noi un’importanza fondamentale”, aggiunge Otello Valenti, Hr Director della Scuderia Toro Rosso. “La Scuderia Toro Rosso - spiega - ha un expertise riconosciuta nella selezione, formazione e nello sviluppo di talenti in Formula 1 e la partnership con Randstad rappresenta una cooperazione strategica per il nostro team. Creare il giusto mix di giovani talenti e tecnici esperti è di per sé un progetto ambizioso. Lavoriamo in un contesto in rapida evoluzione, in cui il tempo è la variabile più critica. Il nostro dipartimento Hr deve essere veloce e innovativo per attrarre, far crescere e mettere le ali al nostro personale, in modo da soddisfare esigenze mutevoli e continue".

"Pertanto, non vediamo l’ora di collaborare con Randstad, una compagnia che condivide la nostra filosofia di ricerca dell’eccellenza attraverso la crescita professionale delle risorse umane. Credo che il loro contributo in questo campo sarà di grande beneficio per la nostra azienda e si rifletterà nel continuo miglioramento dei processi della squadra, in factory come in pista", conclude.