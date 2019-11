Facile.it: "Sede Tirana chiusa, dipendenti hanno raggiunto famiglie"

Tirana, 26 nov. (Labitalia) - "Dalle informazioni attualmente in nostro possesso, per fortuna, nessuno dei nostri dipendenti ha subito danni e anche quelli alle strutture della sede sono di lieve entità. Aspettiamo di avere informazioni più precise nelle prossime ore". Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Domenico Ricco, Operation Director Facile.it, azienda che opera come comparatore di prodotti di finanza personale (assicurazioni, mutui, prestiti, tariffe energia), che nella sede di Tirana conta su qualche centinaio di dipendenti e che si occupa anche di supportare alcuni clienti italiani.

"Oggi abbiamo deciso di tenere chiusa la sede di Tirana. Le priorità dei ragazzi che lavorano con noi in quella città oggi sono altre. Molti hanno le famiglie che vivono fuori dalla capitale e, giustamente, le stanno raggiungendo", spiega Ricco. La situazione è sotto controllo ma Ricco ancora non fa previsioni sulla riapertura. "È presto per dirlo: chiaramente -spiega- monitoriamo la situazione e decideremo poi, l’importante è garantire la massima sicurezza ai nostri dipendenti".

L’Albania è stata e ancora continua ad essere una terra vantaggiosa per chi vuole investire nel settore dei call center. "Negli anni abbiamo investito molto in termini di formazione e creazione di professionalità per la sede di Tirana che, per quanto ci riguarda, non è certamente un call center come molti lo intendono. Per noi, quindi, quell’investimento continua a rappresentare una parte importante dell’azienda", conclude Ricco.