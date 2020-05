Fase 2: 'Destinazione fiducia', Ieg viaggia verso fiere turismo Ttg-Sia-Sun 2020

Roma, 27 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Il mercato turistico muove persone, e la sua valuta è la fiducia. Ttg, Sia e Sun 2020 che rappresentano il più importante market place del turismo in Italia, dal 14 al 16 ottobre prossimi nel quartiere fieristico di Rimini, tracceranno la rotta verso il turismo che sarà secondo una parola chiave: fiducia. L’organizzatore dei tre Saloni, Ieg-Italian Exhibition Group, metterà a tema la sicurezza di ogni singolo aspetto del viaggio e del soggiorno, dall’offerta del prodotto turistico all’accoglienza nelle strutture ricettive.

La chiave di lettura dell’edizione 2020 del Ttg, Sia e Sun sarà il 'think human' che, a maggior ragione, deve valere anche nei giorni della manifestazione. Dopo il warm-up con i testimonial che hanno aderito alla campagna #iononrinuncioaTTG, le condizioni per tornare a partecipare ci sono tutte. Gli spazi della fiera sono stati ripensati all’interno del progetto #safebusiness voluto da Ieg per garantire che ogni fase della partecipazione alla manifestazione si svolga in sicurezza.

Ttg, Sia e Sun 2020 sarà la vetrina della capacità di pensare e agire del turismo italiano in modo nuovo e vitale con l’intero catalogo della bellezza d’Italia protagonista dell’incontro tra domanda e offerta: ambiente naturale o urbano, le grandi e piccole città d’arte, il paesaggio nel quale praticare sport o concedersi relax, la forza degli elementi naturali come mare, roccia o cielo, le sfumature delle campagne.

Un nuovo modo di concepire gli ambienti indoor e outdoor, il servizio di ospitalità, la centralità del cibo, infatti, sono gli asset su cui riconquistare il mercato domestico e proiettare all’estero valori solidi come la sostenibilità ambientale, il calore umano, la professionalità, gli standard di qualità che insieme formano la catena di valore della destinazione Italia. 'Be Active', perciò, libererà il bisogno di ristabilire un equilibrio tra mente, corpo e natura; quale che sia la parte della Penisola che si sceglierà, magari quella scelta da importanti team sportivi per la preparazione degli atleti. E un nuovo sguardo su quanto crediamo di conoscere già arriverà da 'Book and Go', il format che rinforza la curiosità con le esperienze di autori che non smettono di cimentarsi con la narrativa del viaggio.

La convegnistica, nelle Arene dedicate e rivisitate, sarà uno dei punti di forza dell’edizione 2020 di Ttg, Sia e Sun: per i player del mercato che condivideranno progetti e capacità di resilienza, gli architetti nella definizione degli ambienti, le forniture degli accessori, la domotica intelligente, le start up innovative che renderanno più semplici e più a misura di relax i gesti quotidiani della vacanza, sino ai decisori pubblici.

E per quanti, dalle destinazioni più lontane, non potessero partecipare di persona, a Rimini, Ieg ha sviluppato servizi digitali per il giusto matching tra venditori e buyer.