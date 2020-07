Fase 3: De Maria (SimpNess), 'da settembre vera crisi economica'

Roma, 30 giu. (Labitalia) - "La vera crisi economica? Andrà affrontata a partire da settembre, con l’inizio dell’autunno come una delle date cruciali per il nostro Paese a causa di scadenze fiscali e fine dello stop ai licenziamenti". A dirlo Piernicola De Maria, imprenditore, fondatore di SimpNess e consulente dal curriculum internazionale che da anni aiuta le aziende italiane a ottimizzare i risultati. “Le pmi - spiega- rappresentano il vero punto di forza del sistema industriale italiano e purtroppo sono anche le più colpite dalla pandemia”. “L'innovazione digitale - sottolinea - sarà una delle chiavi per fronteggiare la crisi in modo concreto. L’online ha infatti dimostrato di essere imprescindibile, e per la crescita futura delle aziende occorrono strategie digitali troppo spesso ignorate dal nostro comparto produttivo, tra i meno all’avanguardia nell’utilizzo del mondo digital”.

“Durante i mesi di lockdown – prosegue – ho deciso di radunare 20 tra i migliori imprenditori digitali italiani per metterli al servizio delle piccole e medie imprese e di tutti quegli imprenditori che gestiscono in solitudine le aziende, fornendo loro strumenti pratici che li assistano nei prossimi mesi, verosimilmente quelli più duri”. Dall’idea di Piernicola De Maria è nato il progetto The Italian Marketing Summit, un evento online totalmente gratuito che andrà in onda nei weekend del 4/5 e 11/12 luglio e racchiude in quasi 30 ore di formazione alcuni dei nomi più celebri dell’imprenditoria digitale.

Tra coloro che hanno aderito all’iniziativa Gionata Galdenzi, specialista di e-commerce del gruppo Aeffe Spa (a cui fanno capo Moschino, Alberta Ferretti, Philosophy e Pollini), il più noto copywriter italiano Marco Lutzu, il fondatore della prima catena di centri antiage in Europa Marco Postiglione (alla guida di MarcoPost, con oltre 80 affiliati in Italia), Mik Cosentino (ex stella del nuoto italiano e ora imprenditore digital), Marco Fontebasso, il volto dietro alle campagne vitali di Escort Advisor, l’esperto di Adwords Luigi Sciolti e molti altri ancora. Tutti gli ospiti che parteciperanno a The italian marketing summit hanno deciso di devolvere i propri diritti in beneficenza alla Croce Rossa. "E' il nostro modo per ringraziare gli eroi che in questi mesi tragici hanno combattuto giorno e notte per la salute di tutti”, spiega Piernicola De Maria, che già con l’evento Rinascita Imprenditoriale di aprile aveva raccolto "oltre 5mila euro da destinare proprio alla Croce Rossa di Bergamo, uno degli epicentri del Covid-19 e teatro di immagini impossibili da dimenticare".