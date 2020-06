Fase 3: grande festa a Zoomarine, 20 giugno si riparte

Torvaianica (Rm), 17 giu. (Labitalia) - Finalmente l’attesa è finita: grande festa a Zoomarine per la riapertura stagionale. Da sabato 20 giugno, il Parco divertimenti di Roma, riapre le porte del divertimento con tante iniziative speciali dedicate a tutta la famiglia e ai teenager. Inoltre, non mancheranno fantastiche sorprese che verranno annunciate nel corso della stagione. Sarà possibile vivere l’esperienza e il divertimento di Zoomarine come negli anni passati, anche se ci saranno nuove regole da rispettare al fine di tutelare al meglio la sicurezza di tutti gli ospiti e dello staff del Parco. Oltre a prevedere quotidianamente le opportune operazioni di sanificazione, Zoomarine ha previsto una postazione di rilevazione della temperatura corporea prima dell’ingresso, segnaletica e staff dedicato per consentire il regolare accesso alle varie attrazioni e aree di interesse, dispenser di gel igienizzante nelle vie del Parco.

Zoomarine si estende su una superficie di circa 40 ettari e il distanziamento sociale sarà naturale, garantendo una grande opportunità di divertimento in sicurezza. Tutte le piscine e le aree acquatiche dell’Acquapark saranno regolarmente accessibili e, come confermato dall’Istituto Superiore di Sanità, rientrano tra i luoghi più sicuri grazie all’azione disinfettante del cloro.

Tutte le dimostrazioni con gli animali si svolgeranno all’aperto negli stadi e arene del Parco e saranno modulate in base al numero giornaliero di visitatori per consentire la corretta affluenza evitando gli assembramenti. Il servizio biglietteria sarà disponibile in cassa nei giorni di apertura del Parco; per evitare code in biglietteria, è altamente consigliato il canale di acquisto online direttamente sul sito www.zoomarine.it. Grande novità per il week-end di riapertura: dal 20 giugno verrà lanciata la nuova App di Zoomarine che consentirà ai visitatori di ricevere news e comunicazioni in tempo reale, oltre alla possibilità di acquistare prodotti e servizi comodamente sul proprio cellulare senza doversi recarsi nei vari shop o info point.

“Dal 20 giugno Zoomarine riapre le sue porte al pubblico. Il Parco, sempre ricco di emozioni e divertimento, si estende su una superficie di 400 mila metri quadrati in grande sicurezza. Quello di cui abbiamo bisogno in questo momento -dichiara Renato Lenzi, amministratore delegato di Zoomarine Italia Spa- sono i momenti di gioia e divertimento in famiglia e con i nostri amici più cari, ricchi di opportunità di grande condivisione da vivere insieme. Tutti i visitatori, con qualche piccola accortezza in più, potranno vivere l’esperienza di Zoomarine come nelle precedenti stagioni, che rimane unica nel suo genere, con un’offerta che comprende 4 parchi in 1: Parco spettacoli e dimostrazioni, Parco attrazioni, Parco acquatico e Parco interazione con gli animali".

Per informazioni sui protocolli di sicurezza adottati dal Parco, nel rispetto dell’Ordinanza Regionale e del Dpcm Nazionale, invitiamo a visitare la sezione FAQ del sito www.zoomarine.it.

Zoomarine, Aquafelix e Acquajoss, guidati dall'amministratore delegato Renato Lenzi, sono proprietà di Dolphin Company, azienda leader mondiale del divertimento educativo presente con 28 Parchi in 10 Paesi (Messico, Stati Uniti, Italia, Argentina, Anguilla, Tortola, Grand Cayman, Giamaica, St. Kitts e Repubblica Domenicana).