Fase 3: Nestlé e Peekaboo insieme per sostenere l'imprenditorialità giovanile

Roma, 1 lug. (Labitalia) - I giovani rappresentano il futuro del nostro Paese e le iniziative a favore di imprenditorialità e innovazione, negativamente impattate dall’esperienza Covid-19, devono continuare a essere supportate e valorizzate. Con questa convinzione nasce la collaborazione fra Nestlé – azienda che mette da sempre i giovani al centro della sua strategia di crescita sostenibile e investe nelle loro idee – e il pre-acceleratore di startup Peekaboo, con il 'Lean Startup Program' di Nestlé. Per questo progetto, Nestlé e Peekaboo sono alla ricerca di persone motivate, creative e con una forte attitudine imprenditoriale, che potranno intraprendere un percorso di due mesi per sviluppare progetti innovativi in linea con le priorità e gli impegni dell’azienda. Il digitale e le nuove tecnologie come chiave principale dello sviluppo delle idee su cui i giovani selezionati saranno chiamati a lavorare: customizzazione dei prodotti, educazione alimentare e processo di recruiting.

"Siamo tutti consapevoli della difficoltà e dell’incertezza del momento", afferma Giacomo Piantoni, direttore risorse umane del Gruppo Nestlé in Italia. "Il Covid-19 rischia di penalizzare fortemente i giovani che si apprestano a entrare nel mondo del lavoro e anche diverse startup potrebbero non superare la crisi. Tuttavia, il Covid-19 stesso ha dimostrato che il digitale rappresenti una risposta concreta per lo sviluppo delle idee e del business", continua.

Durante il programma, i team selezionati saranno supportati da professionisti del mondo startup e innovazione e da manager di Nestlé che forniranno loro le competenze e gli strumenti per sviluppare una vera esperienza imprenditoriale. La modalità di lavoro seguirà la metodologia 'Lean' che permette di validare in tempi rapidi le soluzioni individuate con un evidente risparmio in termini di tempo e costi grazie a una continua verifica del prodotto o servizio sul mercato di riferimento. Fino al 31 luglio, le iscrizioni sono aperte a tutti i giovani che abbiano voglia di mettersi in gioco e di costruire le basi per il loro futuro da imprenditori. Il programma è aperto a startup già costituite, ma anche a team di ragazze e ragazzi che desiderino cimentarsi insieme. Tutte le informazioni e il bando per partecipare sono disponibili al link: https://peekaboo.vision/nestlespo-sales-page/.

Il programma comincerà a metà settembre e terminerà a dicembre con il 'Pitch Day', durante il quale i team finalisti presenteranno i loro progetti a esperti e ai manager di Nestlé. I 3 progetti migliori saranno premiati con 10.000€ da investire nella propria startup o idea e con l’opportunità di continuare a collaborare con il Gruppo Nestlé per il lancio del proprio progetto.

"Con questa iniziativa -continua Piantoni- ci impegniamo, insieme a Peekaboo, a fornire un supporto concreto all’imprenditoria giovanile italiana in linea con gli impegni che portiamo avanti da anni a livello globale e locale. Nel nostro Paese, attraverso il programma Nestlé Needs YOUth, dal 2014 ad oggi abbiamo assunto più di 1600 giovani under 30 e abbiamo dato la possibilità a più di 6000 ragazzi di svolgere un’esperienza di Alternanza scuola lavoro in azienda. Complessivamente sono stati oltre 27mila i giovani italiani coinvolti nelle diverse iniziative del Gruppo".

Il progetto 'Nestlé Lean Startup Program' rappresenta dunque un’opportunità concreta in grado di supportare sia i giovani innovatori, che possono acquisire competenze per muovere i primi passi nel mondo imprenditoriale, sia il settore delle startup nel suo complesso. Nestlé, infatti, è da sempre attenta a questo ecosistema e a premiare l’innovazione, come testimonia l’investimento del Gruppo di 250 milioni di euro con un fondo di venture capital per le startup attive nel settore dell’economia circolare.