Fase 3: prosegue #IlLavoroContinua, domani webinar su Formazione a distanza

Roma, 9 giu. (Labitalia) - Il lockdown ha messo in evidenza i vantaggi della formazione e della didattica a distanza e le nuove tecnologie sono state le migliori alleate di questo cambiamento. Metodi, funzionalità, flessibilità e qualità dell’e-learning hanno reso più efficace l’apprendimento e più efficiente le performance delle aziende. Come associazione datoriale, Cifa Italia scommette da sempre sulla formazione continua, tanto da aver dato vita, insieme con il sindacato Confsal, al fondo interprofessionale Fonarcom. Compito del fondo è finanziare i piani formativi delle imprese italiane, con particolare attenzione a quelli delle piccole e piccolissime imprese per cui ha forgiato nel tempo strumenti specifici e innovativi. Tra l’altro, Fonarcom non ha aspettato l’emergenza Coronavirus per avviare la formazione a distanza, anzi ne è stato l’apripista avendo da anni previsto la Fad tra le modalità di erogazione della formazione nei propri strumenti di finanziamento.

Di smart learning, smart training si parlerà nel prossimo webinar de #IlLavoro Continua. Domani, mercoledì 10 giugno, alle 14:30, su www.illavorocontinua.it, esperti, giornalisti e professionisti si confrontano sulle opportunità che il digitale mette a disposizione per l’apprendimento di imprenditori e lavoratori, fondamentale strumento per migliorare le strategie di business.

Interverranno Andrea Cafà (presidente di Cifa e Fonarcom), Lucia Alfieri (avvocato amministrativista e consigliere Fonarcom), Maurizio Sorcioni (direttore funzionale Knowledge Anpal Servizi), Andrea Solimene (esperto in innovazione e smart working), Vincenzo Silvestri (presidente Fondazione Consulenti per il Lavoro) Francesca Romana Elisei (giornalista RAI), Antonio D’Oca (consulente del lavoro) e Stefano Venarucci (regista). Modera il webinar Rino Piroscia (presidente Confsalform). Ai propri partner Cifa riserva il corso on demand Salute e sicurezza sul lavoro nella fase 2: adempimenti e opportunità, disponibile sul sito www.illavorocontinua.it e rivolto a datori di lavoro e lavoratori. Il corso è un altro dei vantaggi per chi sceglie di far parte del grande network confederale.