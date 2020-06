Fase 3: The Winesider lancia eshop per aiutare ristoranti in vendite di vino

Roma, 26 giu. (Labitalia) - Ottenere uno sconto sull’acquisto delle proprie bottiglie preferite e, al tempo stesso, offrire un aiuto concreto ai propri ristoranti del cuore che, per i vini che hanno in carta, potranno beneficiare di un canale di vendita alternativo a quello tradizionale, generando così ulteriore fatturato. Da oggi è possibile grazie alla nuova piattaforma di e-commerce lanciata da The Winesider, la foodtech company che ha 'rivoluzionato' il metodo con cui i ristoranti si riforniscono di vino. Non un doppione dei tanti portali tramite i quali poter acquistare vino online, ma qualcosa di realmente diverso per accontentare i desideri dei wine lovers più esigenti, che potranno scegliere tra le innumerevoli proposte della selezione ricercata frutto dello scouting dei sommelier di The Winesider.

Per supportare concretamente i propri partner in questo momento difficile, all’insegna del claim “Stronger Together”, The Winesider ha deciso di creare un e-shop per portare una selezione delle etichette italiane dai ristoranti aderenti al progetto direttamente a casa dei consumatori finali.

Questi ultimi, semplicemente inserendo il codice sconto ricevuto dal loro ristorante di fiducia, potranno beneficiare di un 5% di sconto per sé, mentre The Winesider donerà un altro 5% sulla vendita al ristoratore per supportarlo. Un meccanismo semplice, con l’obiettivo di ripartire insieme e rinnovare il proprio impegno al fianco di una delle categorie che più delle altre è stata messa in ginocchio dall’emergenza Coronavirus.

“L’idea - spiega Giacomo Miscioscia, co-founder di The Winesider insieme al padre Gianni - ci è venuta durante il lockdown, quando i ristoranti hanno smesso di lavorare e, quindi, di comprare vino tramite noi. Tuttavia, ci siamo rimboccati le maniche e, in poco tempo, abbiamo messo su un sito di e-commerce che desse la possibilità di comprare il vino da casa. Il tutto, ovviamente, con una peculiarità ben precisa. Fedeli alla nostra mission, infatti, non ci siamo dimenticati dei nostri ristoratori che, sebbene alle prese in questo periodo con un calo delle vendite di vino o, in parte, ancora chiusi, avranno comunque la possibilità di farsi sentire vicini ai clienti tramite questa iniziativa e di generare vendite e fatturato alternativi. Inviando ai loro clienti un codice sconto per l’acquisto delle loro bottiglie preferite, potranno ottenere anche un vantaggio per se stessi sotto forma di sconti sulle nostre fatture o altre agevolazioni in fase di studio”.

La piattaforma mette a disposizione una selezione di etichette piuttosto ricercata, comprendente vini unici, vere e proprie gemme nascoste del panorama enologico italiano che difficilmente si trovano altrove. Collegandosi all’e-shop di The Winesider è possibile quindi acquistare le bottiglie per tipologia (rossi, bianchi, bollicine e rosati) o per regione (Nord, Centro e Sud), ma anche per abbinamenti (formaggi, salumi, carni rosse, carni bianche, pesce, frutti di mare, verdura e dolci).

“Si tratta di etichette - prosegue Miscioscia - scelte dai nostri ristoratori tra quelle che hanno avuto più successo tra i loro clienti. È una selezione molto particolare all’interno della quale trovano spazio anche piccoli produttori con vini che non è proprio così facile trovare in giro. Vogliamo posizionarci sul mercato con un taglio un po’ più sartoriale”. In questa fase iniziale è prevista la spedizione gratuita per il primo ordine e, successivamente, per quelli superiori a 70 euro.