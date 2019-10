Ferrarini punta sull'export e lancia Italianfoodphilosophy

Colonia, 9 ott. (Labitalia) - E' stato un successo la partecipazione del Gruppo Ferrarini all'Anuga di Colonia (Germania), la fiera più importante del mondo alimentare, che si conclude oggi. L'azienda di Reggio Emilia ha presentato l'intera gamma di prodotti che rappresentano il fiore all’occhiello del made in Italy, espressione compiuta dell’italianfoodphilosophy, claim dello stand Ferrarini. Grazie all’ampia gamma di prodotti il Gruppo Ferrarini si distingue come attore unico in grado di presentare un'offerta completa dell'alimentare italiano di alta qualità. Continua, quindi, la crescita all'estero. Ferrarini oggi è presente in 34 paesi ed è tra i leader di mercato nel food made in Italy di qualità in Giappone, Usa, Svizzera, Spagna, Hong Kong e in importanti Paesi del Sud Est Asiatico come Singapore e Thailandia.

"Il riscontro che stiamo avendo in fiera - dichiara la presidente, Lisa Ferrarini - è il segnale di quanto siano apprezzati i nostri prodotti e sia forte il brand nel mondo e non solo in Italia. Stiamo riscuotendo un grande interesse, oltre che dai nostri clienti tradizionali, da buyer di paesi in cui non siamo presenti in modo capillare e questo è un segnale importante. Ottime prospettive, ottimi contatti soprattutto per il mercato europeo ed i mercati asiatici".

Fondata a Reggio Emilia nel 1956, Ferrarini è ormai una tra le più importanti realtà europee nel settore agroalimentare e propone in tutto il mondo, oltre al suo prosciutto cotto, i prodotti tipici dell'italianità: dal prosciutto di Parma alle diverse specialità di salumeria, accompagnate dai prodotti dell'azienda agricola Ferrarini, dalla quale l'attività imprenditoriale ha preso avvio, come il Parmigiano Reggiano dop, i vini e l'aceto balsamico di Modena Igp e il tradizionale di Reggio Emilia dop.

La produzione del Parmigiano Reggiano Dop vanta il presidio da parte di Ferrarini dell’intera filiera, dal foraggio alle bovine da latte, alla lavorazione fino alla stagionatura; nella primavera del 2007 Ferrarini stata inoltre la prima azienda del comprensorio del Parmigiano Reggiano che ha ottenuto la certificazione di prodotto 'con latte ottenuto da alimentazione non ogm'.

La fiera Anuga di Colonia è stata anche l'occasione per presentare ai grandi buyers internazionali i due nuovi prodotti 100% italiani: il prosciutto cotto e il prosciutto crudo big storico. Due prodotti top di gamma pensati per soddisfare le richieste del mercato che premiano l’altissima qualità e l’artigianalità, insieme alla trasparenza sulla provenienza, a partire dalla materia prima.

"Dietro ogni prodotto Ferrarini - spiega il direttore marketing Claudio Rizzi - c’è una filosofia, un’idea fatta di tradizione e storia, come quella millenaria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia; c’è un viaggio alla scoperta dei nostri luoghi e delle Fattorie Ferrarini dove si coltivano il foraggio per alimentare le mucche da latte per la produzione del parmigiano reggiano non ogm. C’è un saper fare fatto di tanta manualità e grande passione, la semplicità degli ingredienti del Prosciutto di Parma Dop, la particolare sapienza nello scegliere le materie prime e le spezie per ottenere l’esclusivo e apprezzato gusto del prosciutto cotto Ferrarini. Il risultato sono grandi prodotti simboli del cibo italiano, il più amato al mondo".