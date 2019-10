Fidec, Forum italiano delle costruzioni arriva a Milano

Milano, 21 ott. (Labitalia) - Al via, il 19 novembre a Milano, Fidec, Forum italiano delle costruzioni. Bricks and the city, trasmissione televisiva interamente dedicata al mondo dell’immobiliare, la cui seconda stagione inizierà a febbraio 2020, è media partner ufficiale di Fidec 2019.

"Durante le due giornate dell’evento - dice Paolo Leccese, autore e conduttore del format televisivo - raccoglieremo testimonianze e interviste con tutti i protagonisti al fine di divulgare al meglio, attraverso i media tradizionali e i nuovi modi di comunicare (web, social networks, ecc..), la sintesi delle migliori visioni che emergeranno da questa seconda edizione di Fidec".

Fidec si sviluppa in due giornate. Il 19 novembre 'Aspettando Fidec': dalle 14,30 alle 18,30 un pomeriggio dedicato a tutti i professionisti, insieme per parlare di varie cose.

Innanzitutto di edilizia 4.0, digitalizzazione delle costruzioni, economia circolare, rigenerazione urbana, sicurezza e per mettere a fattore comune i temi di maggiore interesse per la filiera delle costruzioni oggi; alle ore 19,30 networking long cocktail, un momento di convivialità e di confronto informale, per intrecciare connessioni, per far girare le idee. Il 20 novembre c'è 'Fidec. Vivi l’esperienza del futuro': è il cuore della manifestazione, dove si decide il futuro e chi ne sarà protagonista. Una giornata che dà la parola ai player più talentuosi e che attrae le idee più innovative capaci di ridare linfa al panorama delle costruzioni.