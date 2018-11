Fiere: a Cosmofood a Vicenza food&beverage e professional equipment

Vicenza, 9 nov. (Labitalia) - Cosmofood, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group (Ieg), vero e proprio punto di riferimento nel Triveneto per gli appassionati, le aziende e gli operatori del mondo food, beverage e professional equipment per la ristorazione, torna nel quartiere fieristico di Ieg a Vicenza, da domenica 11 novembre fino a mercoledì 14 novembre. Per la sesta edizione della manifestazione, Ieg ha deciso di imprimere a Cosmofood un orientamento sempre più business to business, rispondendo all’interesse crescente degli operatori professionali, che nei primi cinque anni di manifestazione hanno fatto registrare un +50% di presenze tra gli espositori. Proprio per facilitare la partecipazione del mondo B2B nel periodo cruciale per la pianificazione strategica dell’anno successivo, la manifestazione apre la domenica e si conclude il mercoledì.

Grazie al suo format innovativo, Cosmofood si presenta come una piattaforma B2B per presentare le ultime novità agli operatori professionali: gestori di bar, ristoranti, hotel e strutture ricettive, gelaterie, pasticcerie, buyer e operatori della Gdo, grossisti specializzati e società di catering possono incontrare, nella Hall 7 e nella Hall 1 della Fiera di Vicenza, distributori di food, beverage, impianti, attrezzature e accessori per la ristorazione professionale. Grazie anche a una selezione di produttori diretti (<10%) Cosmofood è l’occasione per essere sempre aggiornati sui migliori prodotti del settore Ho.Re.Ca. e fornire ai propri clienti un servizio di alto livello. Novità di Cosmofood 2018 è il Talk Show con cui verrà inaugurata, domenica mattina, la sesta edizione della manifestazione. In 'L’evoluzione del settore horeca nel Triveneto' istituzioni e rappresentanti delle principali categorie professionali del comparto si confronteranno sul futuro del settore.

Molti gli appuntamenti di approfondimento, i corsi di formazione e le masterclass organizzate da Dieffe - Accademia delle Professioni, partner tecnico esclusivo di Cosmofood, che nel suo spazio nella Hall 7, la Cosmo Academy, vedrà un susseguirsi di professionisti, docenti ed esperti di marketing e riposizionamento strategico, che si alterneranno per un focus sulle nuove tendenze in fatto di food, beverage, mixology, food-pairing, start-up e marketing di settore. Diversi saranno inoltre gli eventi esperienziali pensati per i visitatori del comparto B2C. Grande attenzione è stata come sempre riservata agli appassionati di cibo, i foodies, che fin dalla prima edizione hanno trovato in Cosmofood un luogo dove scoprire nuovi prodotti e provare i nuovi trend enogastronomici. La Hall 1 offre diverse aree tematiche pensate per gli amanti di food, wine, beer e per chi vuole conoscere e incontrare aziende produttrici di alimenti per vegani e a marchio bio.