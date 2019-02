Fiere: a Food Attraction il meglio della ristorazione e Campionati cucina

Rimini, 14 feb. (Labitalia) - Il meglio della ristorazione, dalla tradizione regionale ai nuovi trend per locali ormai aperti h24, sono i protagonisti di Food Attraction, l’evento dedicato ai prodotti e alle tecnologie per il food & beverage di Italian Exhibition Group, in programma dal 16 al 19 febbraio al quartiere fieristico di Rimini, in contemporanea con Beer Attraction, BBTech Expo e l’International Horeca Meeting. E cresce il numero degli eventi dedicati alla grande cucina, allo street food e alla pizza. Al 'cibo di strada' è dedicato il Campionato International Street Food, con sfide a base di piada e di panino gourmet, organizzato dalla Nip-Nazionale italiana pizzaioli. Sempre a cura della Nip il World Gourmet Pizza Contest e i masterclass di Pizza e Pane Gourmet.

Torna anche il Giropizza d’Europa, lunedì 18 febbraio, organizzato dalla rivista 'Pizza e Pasta italiana', che offrirà anche abbinamenti sensoriali e dimostrazioni. Formazione e scuola d’impresa su nuovi format, comunicazione social, frozen di qualità e food pairing con mixology sono i temi di attualità al centro del Food Attraction Lab, l’area gestita dalla scuola di formazione Cast Alimenti che guarda alle nuove tendenze e ai giovani.

Ma l'appuntamento più atteso è la quarta edizione dei Campionati della cucina italiana, organizzati dalla Federazione italiana cuochi, con il supporto di World Chef e in collaborazione con Ieg. Più di 1.500 chef provenienti da ogni parte della Penisola e dall’estero, con centinaia di toques e giacche bianche a sfidarsi nelle gare di singolo e squadre, per cucina fredda, calda, pasticceria da ristorazione e cucina artistica in 4 giorni di gare, con 4 cucine allestite, 6 laboratori e 45 giudici, per decretare i migliori cuochi italiani ed educarli ad adottare un metodo di lavoro basato sulla qualità. Insieme ai Campionati della cucina italiana si terrà l'appuntamento della World Chef, dove la Nazionale italiana cuochi parteciperà con tre team: Junior, Senior e Pastry, per aggiudicarsi il posto nella finale mondiale che si terrà in Russia nel 2020. Appuntamento il 16 febbraio, poi, per il Gran Premio della Cucina Mediterranea.