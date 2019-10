Fiere: ad Arezzo oreficeria made in Italy incontra buyer internazionali

Arezzo, 24 ott. (Labitalia) - La migliore oreficeria made in Italy punta all’internazionalizzazione e si prepara a incontrare i buyer esteri di Gold/Italy, international business forum di Italian Exhibition Group, in calendario dal 26 al 28 ottobre nei padiglioni di Arezzo Fiere Congressi. La settima edizione della manifestazione B2B ha in serbo tre giorni all’insegna dell’incontro mirato tra domanda e offerta, grazie alla piattaforma di business matching targata Ieg. Ogni agenda digitale prevede un massimo di 12 appuntamenti e offre all’orafo il vantaggio di accedere al profilo dettagliato di ogni operatore invitato per valutarne dimensioni, prodotti trattati, tipo di distribuzione.

L’innovativo strumento, pienamente apprezzato già durante la scorsa edizione quando Ieg lo ha introdotto per la prima volta nel comparto orafo-gioielliero, permette di abbinare i circa 200 brand presenti a Gold/Italy, espressione della migliore produzione orafa dei maggiori distretti nazionali - Arezzo, Vicenza, Valenza, Torre del Greco, Milano - con altrettanti buyer ospitati, provenienti dai principali mercati di sbocco del made in Italy: Stati Uniti, Medio Oriente, Sud Est Asiatico ed Est Europa.

L’impulso tecnologico potenzia, dunque, il format della manifestazione che mantiene il suo fulcro sull’attenta segmentazione del prodotto esposto - dall’argenteria ai semilavorati, dalle pietre alla componentistica - e l’accurata profilazione degli operatori professionali invitati, confermando l’importanza di un appuntamento autunnale consolidato nel calendario orafo di Ieg che guarda agli acquisti legati alle ricorrenze primaverili.

Accanto all’oreficeria, tre sezioni arricchiscono l’esperienza di visita: l’atteso Cash&Carry per l’acquisto sul pronto, rivolto in particolare ai retailer che possono scegliere tra una varietà di prodotti dal design e dalla creatività made in Italy; l’area Tech, vetrina esclusiva dedicata alle tecnologie produttive e ai macchinari; lo spazio Packaging, pensato per retailer e produttori interessati a servizi e soluzioni personalizzate di visual merchandising e packaging.

Nello specifico, l’area Cash&Carry, destinazione particolarmente apprezzata dai compratori in visita alla manifestazione. Un’occasione di acquisto diretto per scegliere fra un’ampia varietà di prodotti di oreficeria e argenteria con cui completare le vetrine in vista delle festività di fine anno. L’intero Padiglione Petrarca è, infatti, dedicato alla vendita sul pronto e offre ai dettaglianti italiani e d’oltreconfine la possibilità di riassortire l’offerta al pubblico in tempo per rispondere alla domanda del consumatore finale con una scelta di prodotti caratterizzati dalla creatività e dalla qualità made in Italy, ideali per le prossime occasioni d’acquisto legate al Natale.

Grande protagonista della kermesse anche la città di Arezzo che, come da tradizione, sarà cornice delle attività di business con numerosi eventi, tour culturali e iniziative che porteranno nel centro storico e nelle vie dello shopping gli operatori internazionali, coinvolgendo l’intero territorio.