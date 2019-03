Fiere: ad 'Abilmente primavera' i volti della manualità creativa

Vicenza, 1 mar. (Labitalia) - Torna 'Abilmente Primavera', la Festa della creatività organizzata da Italian Exhibition Group Spa (Ieg). Dal 21 al 24 marzo, il quartiere fieristico Ieg di Vicenza - grazie a oltre mille eventi tra live, workshop e laboratori dedicati alle tecniche creative più varie e a un’offerta tra le più complete di materiali, attrezzi e accessori utili a dare letteralmente forma alla fantasia sviluppando la propria manualità - sarà il luogo di ritrovo per gli appassionati del 'do it yourself' di tutta Italia. 'Abilmente' si fa portavoce di una community di donne le cui storie si intrecciano tra loro: creative che hanno avuto il coraggio e la tenacia di inseguire i propri sogni, di mettersi in gioco - spesso lasciando carriere avviate in altri settori - per fare delle proprie passioni il loro lavoro e che hanno eletto la Festa della creatività targata Ieg come luogo di confronto e condivisione..

Ed è proprio grazie al fermento di idee e alle ispirazioni respirate durante l’ultima fortunata edizione di ottobre che 'Abilmente Primavera' porta con sé una grande novità. Dopo il successo registrato in autunno dal primo spazio laboratorio in Italia dedicato alla moda handmade e sostenibile 'Cucito su di te - Dressmaking Lab', 'Abilmente Primavera' presenta per la prima volta 'Cucito su di te - Kids', con le migliori creative del taglia-e-cuci pronte a svelare, anche a chi non ha troppa confidenza con ago e filo, tutti i trucchi per personalizzare il guardaroba dei più piccoli con creazioni uniche su misura.

Selezionate con la collaborazione della designer Gaia Segattini, apripista della creatività italiana al femminile sul web con il suo blog 'Vendetta Uncinetta' e punto di riferimento di migliaia di creative come dimostrano i suoi oltre 28.000 mila follower su Instagram, le crafter di 'Cucito su di te - Kids Edition' porteranno ad 'Abilmente Primavera' le loro creazioni uniche, realizzandone di nuove assieme ai visitatori nei quattro giorni della manifestazione. Si alterneranno anche sul palcoscenico dell’area live dedicata con veloci e semplici tutorial, ideali per sperimentare in prima persona la dimensione della 'slow fashion', un’idea di stile all’insegna del fatto a mano, della cura per il dettaglio, della scelta consapevole di tessuti e accessori per esprimere personalità e gusto nel rispetto dell’ambiente.

'Abilmente Primavera' ospiterà Elena Terenzi, giovane mamma fiorentina di due bambini che da cinque anni si dedica a tempo pieno a Mostracci, brand di coloratissimi pupazzi di stoffa ma anche di trapunte, zaini, quiet book. Da Foligno Eleonora Lippi che, dopo una laurea in statistica e una carriera da danzatrice, nel 2014 decide di invertire la rotta e fonda TaPetite, brand di giochi educativi da 0 a 5 anni in tessuto organico certificato per accompagnare i bimbi alla scoperta del mondo. E ancora Erika Buffa, grafica e web designer di professione con la passione per Quilt e cucito che realizza coperte e accessori unici per la casa con il marchio Quilterika. Siciliana di origine e belga di adozione, invece, è Giulia Ada Amico, che da tre anni gestisce il brand Adadore, con il quale riutilizza scarti di produzione, tessuti vintage, fibre naturali.

Ci sarà anche Janne Geyer, giovane mamma e designer di origine tedesca trasferitasi ad Arco sul Lago di Garda, che nel 2016 fonda Nojolia, linea di abbigliamento realizzata con stoffa biologica certificata made to be free, pensata per lasciare i bambini liberi in ogni movimento. Maria Rosaria Collia, per tutti 'Iaia', calabrese di origine che vive a Lisbona con il marito e una bambina, è la creatrice di Pandepí, giovanissimo brand indipendente di abiti per mamme e bambine fino ai 6 anni.

E ancora Marianela Taborga, origini boliviane, fondatrice di WaWas, linea di abbigliamento e accessori per bambini da 0 a 5 anni stampati a mano, e Roberta Ottolenghi, architetto pavese che dopo una lunga esperienza professionale in studi europei e newyorkesi, ha messo radici a Treviso e fondato robedellarobi, produzione homemade di capi e oggetti per i piccoli presentati all’ultima edizione di 'Abilmente Autunno' 'Cucito Su di Te'. Infine, Sara Spotti, altra giovane mamma creativa che con il marchio Il Sartino Naturale, propone pupazzi, vestiti e accessori, realizzati con tessuti biologici tinti in maniera naturale per proteggere il pianeta e chi lo abita e Virginia Vittozzi di Podobis, il suo brand di pupazzi per bambini.