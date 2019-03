Fiere: al via a Vicenza Abilmente Primavera, la festa della creatività

Vicenza, 21 mar. (Labitalia) - Tra passione e colore, artiste e curiosi, nel quartiere fieristico di Vicenza ha aperto oggi Abilmente Primavera, la Festa della creatività organizzata da Italian Exhibition Group Spa (Ieg), in fiera fino a domenica 24 marzo. 'Do It Yourself', handmade e sostenibilità sono i temi al centro dell’interesse delle community che si sono date appuntamento quest’anno tra i padiglioni vicentini, community di cui Abilmente è portavoce fin dalla sua prima edizione, nel 2005. La manifestazione, che continua a crescere e arricchirsi sia nei contenuti che nella varietà di tecniche creative proposte, racconta al pubblico un’idea di stile all’insegna del fatto a mano, della cura per il dettaglio, della scelta consapevole di tessuti e accessori per esprimere personalità e gusto nel rispetto dell’ambiente.

La moda handmade e sostenibile, in particolare, è oggi da considerarsi un vero e proprio fenomeno di tendenza, come dimostrato negli ultimi anni sulle passerelle delle più importanti capitali globali della moda. L'antica arte di lavorare a maglia o all’uncinetto 'sferruzzando' con i ferri (in inglese knitting), da hobby delle nonne oggi è diventato un 'fashion statement', il passatempo preferito di tante celebrity. Tra le knitter lover Uma Thurman, Meryl Streep, Julia Roberts, Cara Delevingne e Sarah Jessica Parker. O, ancora, Meghan Markle, Emma Watson e Pharrell Williams che, secondo un report di Lyst, piattaforma globale di ricerche di moda, sono tra le otto icone della sostenibilità insieme a Richard Quinn, Livia Firth, Stella McCartney, Carry Somers, Orsola de Castro di Fashion Revolution e Rosario Dawson.

Per raccontare questa tendenza, Abilmente ha dato vita nell’edizione autunnale 2018, al progetto 'Cucito su di te - Dressmaking Lab', primo spazio laboratorio in Italia dedicato alla moda 'Do It Yourself', a cui si aggiunge in questa edizione primaverile la novità a misura di bambino: 'Cucito su di te - Kids'. Protagoniste dell’area saranno "una decina delle migliori imprenditrici e artigiane della creatività, provenienti sia dall’Italia che da altri paesi europei - dichiara Gaia Segattini, punto di riferimento in Italia per la creatività femminile, che ha selezionato le crafter presenti - che, ognuna con il proprio stile e personalità, racconteranno attraverso workshop e dimostrazioni quello che è il loro mondo e la loro concezione di abbigliamento sostenibile, svelando i trucchi per personalizzare il guardaroba dei più piccoli con creazioni uniche su misura".