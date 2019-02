Fiere: al via Golositalia 2019, il meglio per Horeca del Nord-Ovest

Brescia, 20 feb. (Labitalia) - Conto alla rovescia per Golositalia 2019, la manifestazione che Italian Exhibition Group (Ieg) dedica ai professionisti della ristorazione del Nord-Ovest e al grande pubblico. Da sabato 23 a martedì 26 febbraio, nel Centro Fiera del Garda di Montichiari (Bs), i visitatori potranno accedere a 60 mila mq complessivi di esposizione in 5 padiglioni. Una grande kermesse giunta all’8a edizione che offre molteplici percorsi di visita. I padiglioni 1 e 5 sono destinati all’Area Business 'Foodservice' in cui scoprire le migliori attrezzature professionali e le più innovative tecnologie al servizio dell’Ho.Re.Ca. Molti gli appuntamenti di approfondimento, i corsi di formazione e le masterclass organizzate con la collaborazione di importanti player del settore, tra cui Cast Alimenti con cui la partnership si rinnova anche per questa edizione.

Professionisti, docenti ed esperti di marketing e riposizionamento strategico si alternano nell’Arena eventi (padiglione 1), per fare il punto sulle nuove tendenze in fatto di food, beverage, mixology, food-pairing, start-up e marketing di settore. I padiglioni 8, 7 e 7 bis ospitano un’Area retail 'Gourmet' allestita con una vasta panoramica di eccellenze enogastronomiche tra prodotti tipici del territorio, materie prime di qualità, bio e a Km Zero rivolte agli appassionati dell’universo gourmet.

Grazie al format misto B2B e B2C Golositalia riesce a coinvolgere l’intera filiera dell’enogastronomia con l’obiettivo di moltiplicare le occasioni di incontro e di business nel segmento del pasto 'fuori casa'. Una formula vincente che ha contribuito al successo crescente delle scorse edizioni convincendo importanti brand a riconfermare la propria presenza: da Trismoka a Caffè Vero, da Nbs ad Aliprandi, e ancora Delio Gallina, Alpori e Festa, Chiappa Arredamenti solo per citarne alcuni. Si aggiungono delle prestigiose new entry quali Caffè Carraro, Chef Bertolini, Doreca, Surgital. Ad animare la quattro giorni anche un ricco programma di eventi e show cooking per permettere al pubblico di apprezzare alimenti ricercati di altissima qualità, scoprire nuove tecniche e cogliere i segreti degli chef, con l’aiuto della tecnologia applicata ad attrezzature e accessori.