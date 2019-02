Fiere: al via Tirreno Ct, in vetrina ospitalità e food&beverage

Carrara, 20 feb. (Labitalia) - Ai nastri di partenza Tirreno C.T., fiera di settore per tutti gli operatori dell’ospitalità e del food&beverage, in scena a Carrara Fiere dal 24 al 27 febbraio, con la 39ma edizione di una manifestazione che ormai da quasi quarant’anni rappresenta un riferimento per tutto il comparto dell'ospitalità in Italia: dai ristoranti ai bar, poi alberghi, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, e da qualche anno la novità con il potenziamento del settore per le forniture per stabilimenti balneari. "Anche per questa edizione abbiamo registrato il tutto esaurito nei padiglioni dove cresce sempre più l’interesse da parte degli espositori a incontrare la qualificata domanda che nei giorni di fiera arriva qui a Tirreno C.T. con oltre 60 mila operatori in quattro giorni, oltre a tanti eventi di portata nazionale promossi dalle associazioni di categoria", commenta l’organizzatore dell’evento, Paolo Caldana di Tirreno Trade.

Presenti, quindi, grandi marchi del food&beverage italiano ed estero, che rinnovano di anno in anno proponendo non solo la semplice esposizione delle novità e dei prodotti di punta, ma anche presentazioni e momenti di approfondimento. Dal pane alla pizza, dai prodotti lavorati e semilavorati per la cucina alle forniture alberghiere, passando per la gelateria e la pasticceria. Un’intera area dedicata al caffè e alle innovazioni del settore grandi impianti. Inoltre, tutto ciò che riguarda le attrezzature per la tavola, bar, gelateria e pasticceria fino all’arredo contract per interni ed esterni, compresi tappezzerie e arredo bagno. Ormai da qualche anno hanno preso sempre più piede operatori del settore wine and beverage. A partire dai migliori prodotti per il lavoro dei mixology e dei barman (anche in questo caso rappresentati dalle principali associazioni di categoria) passando per tutto il settore emergente delle birre artigianali, sempre di più e da tutta Italia per presentarsi agli operatori.

Un’ampia selezione poi di aziende vitivinicole, ma anche distillerie, rappresentate direttamente dai produttori. Le associazioni dei sommelier, dall’Ais alla Fisar, promuoveranno come sempre numerose degustazioni tematiche condotte da esperti del settore per fare dei focus sui vitigni e sui territori di provenienza. Grande impatto per quest’anno anche per la scuola Tessieri di Ponsacco (Pi) che a Tirreno CT porta una squadra di professionisti di fama internazionale impegnati in un ricco calendario di dimostrazioni, lezioni e show cooking in svolgimento durante la kermesse. La Fucina dei SaperiSapori e conoscenze: ogni giorno in questa area si avvicenderanno chef, artigiani del gusto, produttori ed esperti di cibo e bevande per raccontare la loro storia e dare un contributo di crescita ai presenti in fiera.