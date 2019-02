Fiere: Balnearia mette in mostra l’ospitalità sulle spiagge

Carrara, 20 feb. (Labitalia) - Torna Balnearia, la fiera dell’ospitalità sulle spiagge. La 20ma edizione di questa manifestazione, che ormai da molti anni affianca la Tirreno C.T. (a Carrara Fiere dal 24 al 27 febbraio), è rivolta soprattutto agli operatori del turismo balneare, settore che rappresenta una parte cospicua dell’offerta vacanziera nel nostro Paese. Balnearia presenterà, come di consueto, tutti i settori merceologici relativi agli stabilimenti balneari, attrezzature, arredi e impianti, prodotti e accessori per la vita all’aria aperta, tutto il comparto dell’outdoor design e dello Spa & Wellness. Tutto questo si integra perfettamente con l’offerta di Tirreno CT, che comprende attrezzature e forniture per bar, ristoranti, alberghi, pizzerie, pasticcerie, gelaterie e più in generale per comunità e strutture ricettive.

Alle imprese balneari, in particolare, e a quelle turistiche in generale sono imposte sempre maggiori esigenze di innovazione e di crescita: la globalizzazione dell’offerta, la facilità degli spostamenti anche a lungo raggio, il progredire dell’informazione ha fatto sì che la competizione si sviluppi ormai a livello mondiale. Lo stabilimento balneare italiano non deve più confrontarsi con quello spagnolo o mediterraneo, ma con destinazioni turistiche all’altro capo del mondo. In questa situazione di mercato diventa sempre più importante che l’azienda balneare abbia possibilità di informarsi, aggiornarsi e attrezzarsi in tempo reale: Balnearia e Tirreno C.T. potranno rispondere a questa esigenza in modo organico e completo, con la soddisfazione di espositori e visitatori.

Balnearia rappresenta da sempre anche un importante momento di incontro per tutti gli operatori. Grazie al coinvolgimento delle associazioni e delle organizzazioni sindacali di categoria, ci saranno anche in questa edizione numerose opportunità di informazione e confronto su tematiche del settore che riguardano sia gli ospiti che gli operatori: salute, sicurezza, welfare e molto altro. Inoltre, come allestimento speciale, Mondo Balneare ospiterà nella propria area a Balnearia 2019 un innovativo spazio espositivo dedicato alla 'Spiaggia 4.0': qui ci saranno alcune delle aziende più interessanti che propongono prodotti e servizi innovativi per gli stabilimenti balneari, in particolare rivolti al rispetto dell’ambiente, al comfort e alla sicurezza in mare e sulle spiagge.