Fiere: Balnearia presenta la spiaggia 4.0

Carrara, 26 feb. (Labitalia) - La spiaggia diventa sempre di più 4.0, per sostenere gli imprenditori nei processi gestionali dei propri stabilimenti balneari. App, software e programmi sofisticati, per incrementare e attirare nuovi clienti, ma anche fidelizzare quelli storici, e soprattutto per gestire al meglio la propria attività con la possibilità di controllare e monitorare anche giorno per giorno l’andamento aziendale. Per gli imprenditori che vogliono diventare '4.0', Balnearia - la fiera in corso insieme a Tirreno C.T. a Carrara fiere - offre tantissimi prodotti e novità.

Bacco Restaurant Systems ha presentato in fiera il software per la ristorazione che permette non solo al cameriere di prendere gli ordini da palmari e smartphone, ma anche di gestire gli operatori, il magazzino, le sale e di avere analisi e statistiche in tempo reale. Tourist Organizer ha proposto software gestionali, sia per stabilimenti balneari sia per i campeggi; YourBeach propone una piattaforma per gestire la spiaggia, i servizi accessori e l’accesso da più device. Cocobook è un portale di prenotazione online degli ombrelloni che in tempo reale conferma l’avvenuta prenotazione.

Altra novità tecnologica si chiama 'Marina' che si differenzia, perché si tratta di un’applicazione per condividere l’ombrellone. E’ rivolta sia ai gestori di stabilimenti balneari che possono aumentare e ottimizzare la rendita dei propri servizi, ma anche ai clienti stagionali che possono condividere l’ombrellone i giorni che non lo utilizzano, con vantaggi e premi economici.

All’interno di Balnearia si è svolto anche il convegno unitario delle sigle sindacali balneari dal titolo 'I balneari: una risorsa del Paese', che ha affrontato le tematiche e gli sviluppi di diverse questioni che in questi anni hanno bloccato e messo in crisi gli imprenditori balneari. "Unanimi e concordi nel pensiero: la proroga dei 15 anni - sottolinea una nota della fiera - non è la soluzione all’uscita dalla Bolkestein, ma un momento per realizzare e costruire la riforma definitiva del settore, che ha bisogno anche di un riordino generale. Per questo, è necessario lavorare per l’equilibrio dei canoni, lo squilibrio fiscale e il problema ambientale dell’erosione costiera. I 15 anni, quindi, rappresentano un segno di fiducia del governo nei confronti della categoria. La Bolkestein, infatti, ha messo in crisi non solo gli stabilimenti balneari, ma anche tutte quelle aziende che gravitano nel settore, basti pensare ai fornitori delle attrezzature da spiaggia. Uscire dalla Bolkestein significa far ripartire una gran parte della filiera economica turistica".

Al centro della fiera anche la formazione. Nei giorni di Tirreno C.T. e Balnearia sono presenti in fiera 51 studenti delle classi quarta e quinta del Liceo scientifico di Carrara 'Guglielmo Marconi' e dell'Istituto Salvetti di Massa che grazie alla Camera di commercio di Massa Carrara stanno praticando la fase finale del progetto 'L'alternanza è servita', l'iniziativa scuola-lavoro che prepara i giovani al mondo delle professioni, in questo caso l'agroalimentare e il turismo.

I ragazzi nei giorni della fiera hanno lavorato in diversi stand potendo confrontarsi con il mondo del lavoro. Il percorso ha seguito una prima fase teorica durante la quale sono stati formati dal punto di vista del web marketing. L'obiettivo specifico del progetto è orientare gli studenti verso opportunità lavorative e di business nell'ambito della comunicazione digitale e del web e contribuire a formare profili professionali coerenti con gli attuali bisogni delle imprese.