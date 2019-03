Fiere: Casaidea, estetica e funzionalità nuove protagoniste ambienti

Roma, 19 mar. (Labitalia) - Per scoprire tendenze e nuove proposte del design, dal 23 al 31 marzo alla Fiera di Roma, l’appuntamento è con Casaidea 2019, la manifestazione organizzata da Moa società cooperativa che quest’anno giunge alla sua 45ma edizione con tante novità per ogni ambiente della casa. Per i più piccoli tutto è su misura e la casa si fa 'piccola': deve poter suscitare senso di protezione e invitare al gioco. Cucina e tavolo da lavoro riprodotti in miniatura, e nella cameretta il letto, elevato o no e trasformabile in tutte le varianti di lunghezza, si arricchisce del kit casa: il tetto e il frontale, che possono essere montati a destra o a sinistra a scelta e in base alle esigenze di spazio, comprendono finestra e camino che conferiscono subito al mobile un’aria giocosa ma trasformandolo anche nel perfetto nido per il sonno.

L'interno della mini abitazione e lo spazio sotto il letto, inoltre, sono perfetti per la costruzione di tane per stare da soli o con gli amici. Tra le novità in mostra a Casaidea 2019, le sedute diventano protagoniste della zona giorno: posizionate al centro della stanza, divano e poltrone si caratterizzano per la pulizia e la contemporaneità del segno, che abbraccia idealmente la stanza con sobria eleganza e leggerezza. Una zona living perfetta per i momenti conviviali della giornata o per un romantico tete à tete. In cucina equilibrio stilistico tra classico e contemporaneo Una lunga tradizione produttiva artigianale abbinata all’avanguardia tecnologica dona all’ambiente della cucina il perfetto mix di fascino senza tempo e funzionalità: gli stili si combinano, si intrecciano e si uniscono, dando vita a un nuovo linguaggio stilistico fresco, leggero e ricercato che celebra l’incontro tra classico e contemporaneo, in un dialogo di inediti accostamenti cromatici.

Tra le soluzioni in mostra a Casaidea 2019, le pareti della cucina si vestono di boiserie lignee a tutta altezza, completamente attrezzate all’interno, creando un ambiente elegante ma anche versatile. I colori sono neutri o molto delicati, come il marmo rosa Portogallo utilizzato per la zona lavaggio e la zona cottura, caratterizzata da un importante piano con comandi frontali. Il portale squadrato che sovrasta la zona lavaggio diventa capiente con la possibilità di usufruire dello spazio interno alle cornici boiserie.

Scultoree e scenografiche, librerie e madie catturano l’attenzione con un gioco compositivo di forme, colori e materiali differenti. Seppur di gran ritorno è un arredo dallo stile minimal con linee pulite e soluzioni monocramatiche, la ricerca di accostamenti forti è sempre molto apprezzata, con superfici materiche e colori differenti che ridisegnando spazi e pareti con scaffalature e molteplici ripiani.

A Casaidea 2019, dopo il successo dello scorso anno, torna poi l’area espositiva Materia diversa, uno spazio a cura di Filippo Bombace dedicato al materiale per l’architettura, dove poter toccare con mano soluzioni ricercate, utili al progettista e anche all’utente finale. Materiali innovativi e non solo: in mostra una selezione di quanto l’attuale produzione mette a disposizione del progetto di interni, ma anche la piacevole riscoperta di tecniche del passato, reinterpretate e sviluppate dalle tecnologie moderne. Con il salone dell’outdoor protagonisti tornano anche gli arredi per gli esterni, con le soluzioni più moderne e innovative. Novità il concorso ‘next home’, riservato a designer, architetti e arredatori del settore che in un’area riservata presentano progetti che rappresentano soluzioni concettuali, sostenibili e innovative per gli spazi abitativi interni ed esterni.

"Una mostra di rilevanza nazionale - sottolinea Massimo Prete, presidente di Casaidea - che propone diverse soluzioni d’arredo sempre all'insegna di alta qualità. Alla manifestazione partecipano aziende, altamente qualificate e specializzate, che offrono una serie di servizi a valore aggiunto che vanno dalla progettazione all’assistenza tecnica, dal montaggio alla garanzia. Servizi sempre più richiesti e apprezzati dall’utente finale".