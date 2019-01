Fiere: con partnership Macfrut-Sival nasce asse Italia-Francia in ortofrutta

Roma, 16 gen. (Labitalia) - Nasce la partnership tra Macfrut e Sival. Ovvero tra la Fiera internazionale dell’ortofrutta, giunta alla 36ma edizione (Macfrut), e il Salone dedicato ai servizi e alle produzioni vegetali (Sival). Un accordo che nasce nel segno dell’internazionalizzazione delle reciproche filiere ortofrutticole, obiettivo sul quale Macfrut da tempo ha posto il suo focus. L’accordo, presentato questa mattina in una conferenza stampa ad Angers, in Francia, si sostanzia in tre tempi. Prima di tutto su International Asparagus Day. L’evento iper specializzato dedicato all’asparago, svoltosi nell’ottobre scorso a Cesena Fiera con un grande riscontro in termini di presenze ed espositori, avrà una cadenza annuale lungo l’asse Italia-Francia. Più precisamente la prossima edizione si svolgerà ad Angers il 29-30 ottobre 2019, per poi tornare in Italia nel 2020, in un rapporto di alternanza.

Più vicino per arco temporale il secondo punto, che vedrà la presenza di un padiglione francese organizzato da Sival nella prossima edizione di Macfrut, in programma alla Fiera di Rimini dall’8 al 10 maggio. Percorso che sarà replicato (terzo punto) con attori alterni nel 2020, quando sarà Macfrut ad essere presente con un padiglione italiano nel salone di Sival in Francia fra due anni. “Siamo molto contenti - spiega Renzo Piraccini, presidente di Macfrut - di questa partnership con Sival. Insieme abbiamo molte affinità, entrambi abbiamo messo al centro la promozione della filiera ortofrutticola. Per noi, questo è un ulteriore passo nel processo di internazionalizzazione finalizzato a far crescere Macfrut e creare delle opportunità alle imprese sulle fiere estere”.

“Siamo fieri di lanciare con Macfrut questa partnership - afferma Bruno Dupont, presidente di Sival - che rappresenta un nuovo passo nello sviluppo internazionale di Sival. Questo sviluppo deve essere utile a tutti, ai nostri espositori, alle filiere e al territorio. Siamo vicini al team Macfrut e sono certo che questa collaborazione sarà proficua”.