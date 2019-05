Fiere: da aperitivo a dolce, a RiminiWellness lo stile alimentare ideale

Rimini, 31 mag. (Labitalia) - Sentirsi in forma senza rinunciare al gusto, anzi. Tra i padiglioni di RiminiWellness (alla fiera di Rimini di Italian Exhibition Group fino a domenica), si respirano energia e positività, accompagnati però dalla ricerca del gusto e del mangiar bene, oltreché sano. E sono tanti gli appuntamenti con gli showcooking di FoodWell Expo, la sezione che Ieg dedica appunto allo stile di vita alimentare ideale e sano, per chi ama il benessere. In fiera oggi due blogger molto seguite, una ‘food’, Giulia Golino, e una ‘fitness’, Melissa Zino, che hanno proposto ricette a base di ingredienti ‘Superfood’, ideali per chi ama una vita sana e dinamica, senza rinunciare al gusto della tavola. Con loro anche un maître chocolatier del calibro di Stefano Collomb, che ha preparato per il pubblico delle barrette al cioccolato fondente, con prugne della California, noci e bacche di goji: ingredienti toccasana per il fisico, ma anche per la mente.

Giulia Golino ha proposto alcune gustosissime ricette dal libro ‘Mangiare Wow. La rivoluzione inizia dalla dispensa’, edito da Ifood. E ha sottolineato l’importanza di scegliere gli ingredienti giusti con un occhio ‘fit’. Cosa ci fa assaggiare oggi? “Uno snack antipasto - ha detto - a base di chips di cavolo nero, croccanti e saporite, ottime da portare anche sotto l’ombrellone. E un gelato alla banana e arachidi con un pizzico di cannella, che dà quel tocco di golosità, senza zuccheri aggiunti, ma con grande soddisfazione per il palato”.

Curiosando tra i padiglioni della fiera capita poi di scoprire tante novità anche nel campo del food, con prodotti come Bresup, la prima bresaola a forma di barretta, tascabile e a basso contenuto di grassi (2,3%) ed elevata percentuale di proteine (40%). La barretta si può conservare fuori frigo e contiene appena 64 calorie. Per il dessert invece, ecco il Sorbetto Fit di Fugar, presentato a RiminiWellness in anteprima, un sorbetto proteico ideale per il fitness con diverse fonti di carboidrati, in particolare maltodestrine e ciclodestrine, miscelate in modo sapiente: ideali per dare energia in modo prolungato e graduale.