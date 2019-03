Fiere: Federcongressi premia Villa Erba per progetto 'Food for good'

Milano, 19 mar. (Labitalia) - Il Centro Espositivo e Congressuale Villa Erba di Cernobbio è stato premiato per il progetto 'Food for Good' durante la cena di gala della XII Convention nazionale intitolata 'Play Different' organizzata da Federcongressi. Federcongressi ha, infatti, appena lanciato una nuova campagna di comunicazione, 'Tutto è bene ciò che non finisce male', per incentivare l’adesione al progetto per il recupero del cibo non consumato durante gli eventi.

Nel 2018, in occasione della manifestazione 'Comic Fair', Villa Erba ha dato il via al progetto di recupero del cibo, proseguendo con il World Manufacturing Forum, il più importante evento internazionale del settore manifatturiero e continuando con l’evento internazionale di formazione e training della casa automobilistica tedesca Bmw, terminato da pochi giorni.

“È grande la soddisfazione per questo riconoscimento - dichiara Piero Bonasegale, direttore generale di Villa Erba - poichè è frutto di una precisa scelta per un impegno sociale che dal 2018 siamo riusciti a concretizzare con due importanti eventi e che vogliamo portare avanti con determinazione negli anni a venire. Il 2019 è iniziato con i migliori presupposti: dal 18 febbraio al 7 marzo abbiamo ospitato il grande evento internazionale Bmw durante il quale siamo riusciti a recuperare il cibo inutilizzato distribuendolo ai meno abbienti attraverso apposite associazioni di volontari”.