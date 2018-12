Fiere: Giovanni Laezza nuovo presidente Aefi

Roma, 13 dic. (Labitalia) - L’Assemblea di Aefi-Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, svoltasi oggi presso la sede di BolognaFiere, ha eletto il nuovo presidente, Giovanni Laezza, che rimarrà in carica per il prossimo quadriennio. Vicepresidenti dell’Associazione sono stati nominati Antonio Bruzzone (direttore generale BolognaFiere); Lorenzo Cagnoni (presidente Ieg), Fabrizio Curci (amministratore delegato Fiera Milano); Maurizio Danese (presidente Veronafiere). Il nuovo Consiglio direttivo è inoltre composto dai sei consiglieri Alessandro Ambrosi (presidente Nuova Fiera del Levante), Giovanni Ciceri (presidente Lariofiere), Pietro Piccinetti (amministratore unico Fiera Roma); Renzo Piraccini (presidente Cesena Fiera), Renato Pujatti (presidente Pordenone Fiere), Luciano Snidar (presidente Udine e Gorizia Fiere). L'Associazione rappresenta 35 quartieri fieristici, che ogni anno organizzano circa 1.000 manifestazioni su una superficie espositiva totale di 4,2 milioni di metri quadrati, contribuendo a generare un flusso di milioni di operatori da tutto il mondo e attirando la partecipazione di 200 mila imprese.

Giovanni Laezza, direttore generale di Riva del Garda Fierecongressi, succede a Ettore Riello che ha guidato l’Associazione per otto anni, consolidando i rapporti con le istituzioni per valorizzare e posizionare il comparto fieristico quale strumento a supporto della politica industriale del Paese, e rafforzando le iniziative per supportare gli associati e gli operatori nel loro processo di crescita a livello nazionale e internazionale. Nel tracciare il bilancio dell’attività dei suoi due mandati, Ettore Riello ha ringraziato il Consiglio direttivo, le Commissioni e il segretario generale, Loredana Sarti, per il costante supporto nel condividere decisioni, interventi e linee guida, ricordando che gli ultimi otto anni hanno rappresentato per l’economia mondiale e in particolare per quella italiana, la più grande crisi dal ’29.

"Una crisi che ha investito anche il nostro settore, con alcuni aspetti che ancora si trascinano, ma dalla quale la maggioranza delle nostre strutture è uscita rinnovata e rafforzata. Questo sicuramente è stato merito delle energie e delle professionalità presenti in ogni quartiere ma, permettetemi, anche grazie al lavoro continuo e capillare che l’Associazione ha portato avanti in questi anni", ha commentato Ettore Riello. "Ringrazio tutti i soci per la fiducia. Sono orgoglioso di poter guidare un’Associazione che ha saputo affrontare anni difficili, costruendo relazioni e operando sempre nell’interesse di ogni singolo associato. Sono grato dell’opportunità di continuare il lavoro svolto e i progetti avviati dal presidente e da tutto il Consiglio direttivo uscente per supportare il settore fieristico italiano nel suo ruolo di leva di sviluppo del Paese", ha dichiarato Giovanni Laezza, neo presidente di Aefi.