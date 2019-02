Fiere: Ieg, al via 40ma edizione Oroarezzo

Arezzo, 6 feb. (Labitalia) - Italian exhibition group (Ieg) dà il via alla prossima edizione di Oroarezzo, la manifestazione che valorizza a livello internazionale la migliore produzione orafa made in Italy, che quest’anno raggiunge l’importante traguardo del 40° anniversario. La manifestazione nel 2019 anticipa e cambia data, dal 6 al 9 aprile ad Arezzo Fiere e congressi, per meglio armonizzare il calendario delle fiere del settore orafo e per evitare la sovrapposizione con le festività religiose (la Pasqua, le festività ebraiche e il Ramadan) in modo da agevolare la presenza di espositori e buyer provenienti da mercati target per il distretto orafo italiano.

Quest’anno Ieg per la prima volta organizzerà assieme a Ice Meccanica e Afemo (Associazione fabbricanti esportatori macchine per oreficeria) un incoming dedicato dai Paesi che stanno maggiormente richiedendo tecnologie, quali ad esempio Indonesia, Algeria, Marocco e Malesia con il coinvolgimento di 30 aziende. Come ogni anno protagonista di Oroarezzo sarà la premiazione del concorso Premiere, giunto alla sua 29ma edizione: il contest che punta i riflettori sulle nuove tendenze, la creatività e l'innovazione del gioiello made in Italy, proponendo agli espositori una nuova sfida ad ogni edizione.

Per celebrare la meta del 40° anniversario, il contest Premiere sceglie quest’anno come tema portante l’anello: il gioiello più amato, forse il più antico e solenne, carico di significati simbolici e di stile. Gioielli senza tempo ed icone di stile, che continuamente si reinventano per esprimere la personalità di chi li indossa.