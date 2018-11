Fiere: Ieg, per professionisti Horeca Cosmofood riferimento in Triveneto

Vicenza, 14 nov. (Labitalia) - Boom di operatori e professionisti per la sesta edizione di Cosmofood, oggi al termine. La manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group (Ieg) si è distinta nel Nord-Est come evento di punta per le aziende e gli operatori del settore food, beverage e professional equipment per la ristorazione professionale. Il focus business to business che Ieg ha impresso alla quattro giorni di kermesse, tenutasi nel quartiere fieristico di Ieg a Vicenza da domenica a mercoledì, è stato accolto con grande favore da parte dei professionisti del settore Ho.Re.Ca. che hanno trovato nella manifestazione un’importante piattaforma B2B per incontrare operatori qualificati e fare business.

Il mercato del fuori casa, negli ultimi 10 anni, ha registrato in Italia numeri in controtendenza rispetto ai consumi generali, coinvolgendo, secondo l’osservatorio di Fipe Confcommercio, il 77% della popolazione nostrana e muovendo un fatturato di 83 miliardi di euro, circa il 5% del Pil nazionale. Nel nostro paese è la convivialità a caratterizzare il mangiare fuori casa, e il settore Ho.Re.Ca. si trasforma per offrire molte e diverse occasioni di consumo nell’arco della giornata. Gli operatori a Cosmofood hanno trovato nella tecnologia un supporto quotidiano nella gestione di una complessità crescente, grazie a macchinari intelligenti che semplificano non solo gli aspetti manageriali e la gestione del business, ma anche la vita in cucina.

A Cosmofood è stata data grande attenzione al cambiamento portato dai social network e dalle community di foodies che online condividono foto, opinioni e recensioni tra di loro: diversi gli appuntamenti di approfondimento che hanno coperto non solo le tematiche di digital marketing per gli operatori, ma anche le buone prassi da conoscere per 'scalare' le classifiche di Tripadvisor.

Grande successo hanno ottenuto i corsi di alta formazione, i workshop e le masterclass organizzate da Dieffe - Accademia delle professioni, partner tecnico esclusivo di Cosmofood. La Cosmo Academy, nella Hall 7, ha visto durante i quattro giorni di Cosmofood un susseguirsi di professionisti, docenti ed esperti di marketing e riposizionamento strategico. Un importante riscontro è arrivato anche dai consumatori finali che nella Hall 1 hanno trovato un’area dedicata ai prodotti a Km Zero e ai Presidi Slowfood, come l’aglio di Caraglio, la Marocca di Casola, il Testarolo pontremolese e la mandorla di Toritto.

Molto apprezzati anche gli eventi esperienziali per i foodies, che hanno potuto approfondire le loro conoscenze prendendo parte al programma di degustazioni e showcooking con personaggi come Roberto Pellegrini, barman internazionale, e lo chef Matteo Villani, vincitore nel 2017 de 'Il pranzo della domenica', programma condotto da Elenoire Casalegno e Gualtiero Marchesi, grazie al quale ha dato il via alla sua carriera di affermato Chef a domicilio.

Italian Exhibition Group, forte della propria posizione di leadership nel settore food & beverage con un portafoglio di importanti manifestazioni internazionali e ultradecennali, dà appuntamento ai professionisti del mondo Ho.Re.Ca. in fiera a Rimini dal 17 al 20 novembre con Gluten Free Expo e Lactose Free Expo e, nel 2019, dal 19 al 23 gennaio con Sigep e dal 16 al 19 febbraio con Beer Attraction, Food Attraction e BBTech Expo.