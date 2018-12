Fiere: L’Artigiano in Fiera, boom di visitatori per i 90 stand calabresi

Milano, 12 dic. (Labitalia) - Un grande successo che migliora quello delle edizioni precedenti. La bellezza della Calabria a 'L’Artigiano in Fiera' è stata rappresentata dalle mani dei calabresi che, ogni giorno, plasmano la materia per realizzare prodotti artigianali unici. Tutti i sensi dei visitatori, decine di migliaia quelli che si sono recati negli oltre novanta stand calabresi, hanno trovato la loro soddisfazione: la vista attraverso le opere degli artigiani, il gusto con la presenza dell'esclusiva enogastronomia, l'udito con il sound etnico popolare dei Sabatum Quartet, il tatto con la possibilità di toccare e acquistare opere uniche, l'olfatto con i prodotti tipici e con i cooking show a cura dell'Unione regionale Cuochi Calabria.

"Migliaia di persone - dice il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio - hanno visitato più di 90 stand che hanno ospitato il lavoro degli artigiani calabresi che, con il suo esecutivo, ha voluto fortemente sostenere la presenza della Calabria a L’Artigiano in Fiera anche per l’edizione 2018 e questi sono dati che ci rincuorano. Investire oggi, così come già avvenuto nei quattro anni precedenti di quest’amministrazione regionale, sulle nostre produzioni artigianali significa valorizzare una tradizione secolare che abbiamo l’obbligo di incoraggiare e proteggere".

"I nostri artigiani - fa notare Oliviero - presenti all’esposizione internazionale di Rho Milano Fiera sono stati ambasciatori di una Calabria positiva e a loro va il mio ringraziamento perché è merito di questa presenza e del loro impegno se la nostra Regione aumenta il proprio appeal in Italia e sui mercati internazionali".