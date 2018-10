Fiere: Moacasa, tra padiglioni si respira già aria natalizia

Roma, 29 ott. (Labitalia) - Mancano più di cinquanta giorni al Natale ma già si respira area di festa. Dove? A MoaCasa 2018, la mostra di arredo e design alla Fiera di Roma fino al 4 novembre, che per la sua 44ma edizione propone un’area speciale dedicata a soluzioni regalo e idee decorative per creare in casa l’atmosfera magica delle feste. Spazio alla tradizione con Babbo Natale, gnomi e lo schiaccianoci, icone immancabili e care ai più piccoli e non solo, ma anche illuminazioni che raffigurano pupazzi di neve o renne, donando all’atmosfera un’aria di magia. Sempre intramontabili i toni classici del rosso e del verdema non mancano soluzioni in tinte pastellocome il rosa cipria, azzurro e grigio perla. Per un bianco Natale che ricordi i paesaggi innevati del Nord, ecco decorazioni per albero, casa e tavola in total white, accostati a materiali metallici come il bronzo, il rame, l’ottone e l’oro, sempre più di tendenza. Per ricreare poi calde atmosfere ricercate, largo a oggetti in legno, terracotta, tela e lino, con un richiamo al gusto scandinavo, minimal ma sempre d’effetto.

Una casa funzionale con arredi che sappiano sfruttare con intelligenza ogni angolo della propria abitazione, rivoluzionando il concetto stesso di spazio: nei tre padiglioni in mostra gli arredi di oltre 250 aziende presenti, con espositori e mobilieri delle diverse regioni d’Italia. Catturano l’attenzione specchi e superfici specchiate che hanno il potere di creare profondità e ingrandire gli spazi, trasformando ogni ambiente della propria abitazione. Gli spazi domestici poi vengono sfruttati al massimo, con pareti verticali che possono essere personalizzate ed esprimere il loro potenziale inespresso. I mobili pensati a moduli si adattano perfettamente a qualsiasi superfice e diventano soluzioni trasformabili, intelligenti e multifunzionali.

Nella cucina, dove i volumi sono aumentati grazie alla maggior capacità contenitiva di pensili e basi (utilizzo di uno zoccolo ridotto di altezza 8 cm), il concetto di salvaspazio si concentra sulle colonne con le ante che rientrano su un fianco laterale e che possono contenere gli elettrodomestici, nascondendoli, o interpretare la dispensa in maniera innovativa.