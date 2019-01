Fiere: RomaSposa, al debutto cooking show e matrimoni nel mondo

Roma, 21 gen. (Labitalia) - Matrimonio in vista: dopo la fatidica proposta andata a buon fine o una decisione presa di comune accordo, sono tante le scelte che i futuri sposi devono prendere per organizzare al meglio il proprio giorno del sì, come orientarsi? A La Nuvola, dal 31 gennaio al 3 febbraio, torna RomaSposa 2019, il Salone internazionale della sposa, un evento tanto amato e sempre atteso che cattura a ogni edizione l’attenzione di circa 30 mila visitatori e che quest'anno vede il debutto dell'area cooking show e dei matrimoni nel mondo. In mostra tutte le novità e le tendenze del settore wedding proposte dalle oltre 200 aziende presenti, con soluzioni, idee e suggerimenti per realizzare il proprio sogno su misura: non solo abiti e accessori ma anche location, allestimento, intrattenimento, foto, bomboniere, viaggi di nozze e la consulenza di makeup stylist, hair stylist e wedding planner che possono soddisfare le richieste più diverse, dal galateo al look di futuri sposi e invitati.

Se nell’organizzazione di un matrimonio classicismo e tradizione sono sempre due fedeli compagni, per nozze dal sapore più contemporaneo si fanno strada elementi innovativi come la wedding bag di benvenuto, un kit di sopravvivenza pensato per gli ospiti che al suo interno - oltre a riso o bolle di sapone da utilizzare per l’uscita degli sposi - può contenere, ad esempio, ballerine di ricambio o un ventaglio per le giornate più calde.

Per testimoni e damigelle è invece pensata la box regalo, un'idea simpatica e originale che racchiude per l’occasione i gadget perfetti pensati dagli sposi. Addobbi floreali, allestimenti, mise en place e menù sono personalizzabili, per ogni coppia di futuri sposi tutto è progettato con creatività e passione, permettendo così a ogni evento di suscitare emozioni su misura. Nell’addobbo immancabili sono fiori e fogliami che prendono posto all’interno di strutture in vetro, ceramica o plexiglass, in un gioco compositivo scomposto e irregolare.

Forma 'spettinata' anche per il bouquet da sposa che le tendenze vogliono confezionato con più varietà di fiori, almeno quattro, e colorato: se il bianco lascia sempre più spazio a nuance tenui come il rosa cipria, molto richieste sono anche interpretazioni più contemporanee e decise che prediligono accostamento cromatico di tinte forti come rosso borgogna e oro. Per bomboniere e partecipazioni largo alla creatività con oggetti di diversi materiali, come ceramica o porcellana, tutto fatto a mano, coordinato e in tinta. Tra i colori più amati salvia e rosa cipria scelti dagli sposi per grafica e disegni, una piccola opera d’arte sviluppata con la tecnica dell’acquerello, una soluzione delicata e raffinata da conservare come ricordo.

Candele, lanterne e luminarie creano una calda e magica atmosfera: per ogni evento sono tante le idee luminose che possono essere sospese o sopra i tavoli, posizionate all’aperto e negli ambienti chiusi, ideali per matrimoni sia estivi che invernali. A portare gioia e un’aria di festa e freschezza sono poi i palloncini, meglio se tutti colorati, mentre per chi vuole esagerare sono pensate le tante soluzioni per spettacoli pirotecnici, un matrimonio in grande stile che illuminerà i sorrisi degli ospiti presenti. Tutto è allestito e pronto, ma per scegliere il menù? All’interno di RomaSposa 2019, nell’area cooking show, i visitatori possono assistere in diretta (durante i quattro giorni di manifestazione) alla preparazione di piatti tradizionali e di tendenza, da degustare accompagnati da una scelta di vini abbinati per ogni piatto.

Presenti poi l’area wed academy, uno spazio riservato a incontri e conversazioni tra i futuri sposi e i maggiori esperti dei diversi settori, e la beauty zone dove professionisti ed eccellenti artisti del settore possono trovare a ognuno il look perfetto per il grande giorno. Novità della nuova edizione di gennaio poi il tema 'Matrimoni nel mondo', soluzioni dedicate a chi sogna le nozze tra spiagge bianche di angoli di paradiso e folkloristici rituali di antiche civiltà. In passerella poi più di 1.000 abiti con un’agenda ricca di sfilate: RomaSposa è un viaggio a 360 gradi nel mondo delle nozze che ispira sogni e desideri con novità e trend di tutte le categorie merceologiche.