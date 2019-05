Fiere: si terrà a Roma nel 2020 il Global Ceo Summit Ufi

Roma, 22 mag. (Labitalia) - Dalla Fiera Imex di Francoforte arriva la notizia che dal 4 al 6 febbraio 2020 a Roma arriverà il Global Ceo Summit Congress Ufi, ovvero il gotha della meeting industry internazionale. Di Ufi, infatti, fanno parte ceo e presidenti delle più grandi fiere e associazioni di congress organizer del mondo: 130 stakeholders che constateranno come la Capitale e il suo territorio possano essere una destinazione ideale per il Mice, il turismo congressuale. Strategie, opportunità saranno dettate nel Global Summit destinato a ispirare le tendenze e anticipare gli obiettivi a lungo termine del comparto a livello mondiale. A chiudere la trattativa, con il supporto di Convention Bureau Roma e Lazio, Fiera Roma, il cui amministratore unico e direttore generale, Pietro Piccinetti, ne dà annuncio da Imex di Francoforte.

“Dopo Londra, Monaco, Barcellona, Cannes -afferma Piccinetti- è ora la volta di Roma. Durante la scorsa edizione a Londra abbiamo cercato di attrarre questo importante evento: hanno effettuato tre site visit prima di decidere definitivamente, e oggi a Francoforte abbiamo la risposta definitiva, risultato, come sempre, di un lavoro di squadra”. “Quello che ha funzionato, come sempre, è il sistema: Fiera Roma conosceva i decision maker, Convention Bureau Roma e Lazio ha assistito gli operatori del territorio per dare risposte puntuali agli organizzatori di eventi”, aggiunge Onorio Rebecchini, presidente di Convention Bureau Roma e Lazio, che prosegue: "Roma e il Lazio si presenteranno al meglio delle loro possibilità, per raccontare come si possono realizzare gli eventi più diversi”.

“Adesso - continua Piccinetti - sta a Roma sfruttare in profondità questa opportunità che ci è concessa da questi manager che, assieme, rappresentano un impatto economico sul Pil mondiale di oltre 167 miliardi di euro”. E il Global Summit Ufi sarà una tre giorni in cui a ognuno di questi importanti amministratori delegati e presidenti saranno offerte esperienze diverse. “Tutti conoscono Roma nel mondo - conclude Rebecchini - l’idea è quella di trovare momenti in cui raccontare cosa c’è di più e di nuovo da sperimentare, o di antico da vedere con gli occhi nuovi della tecnologia”.