Firenze: formazione professionale gratuita in settore pelletteria

Firenze, 19 nov. (Labitalia) - Un corso di formazione professionale gratuito riservato alle categorie protette (ai sensi della legge 68/99). E' quello che organizza a Firenze, città dove la lavorazione della pelle vanta solide tradizione, Articolo1 soluzioni Hr, Divisione Fashion&Luxury, in collaborazione con la scuola di formazione Palazzo Pucci Fashion Academy. Il corso di prototipia, montaggio e cucitura borse è totalmente gratuito e full time, e ha la finalità di trasmettere le competenze specifiche per la realizzazione di borse in pelle.

Durante il percorso formativo, che avrà luogo a Firenze dal 7 gennaio al 7 febbraio 2019, per un totale di 200 ore, i partecipanti apprenderanno le competenze e le attività legate alla preparazione al banco, alla cucitura a macchina, all’assemblaggio e montaggio secondo il modello stabilito, all’applicazione cerniere, fibbie, maniglie. Per partecipare al corso è necessario inviare la candidatura entro il 31 dicembre 2018 e possedere i seguenti requisiti: iscrizione alle liste delle categorie protette - invalidi (legge 69/99); gradita (ma non indispensabile) minima esperienza nella mansione, maturata anche tramite stage; passione per l’ambito e le attività nel settore pelletteria e accessori; elevata precisione, buona manualità, affidabilità.

Al termine del percorso formativo, si offre possibilità di inserimento presso aziende del settore pelletteria, sul territorio toscano. Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura, allegando un cv aggiornato a: formazione.pelletteria@articolo1.it specificando in oggetto: Corso di Formazione professionale di Prototipia, Montaggio e Cucitura borse