Fisco: consulenti lavoro, approfondimento su tassazione agevolata premi risultato

Roma, 3 dic. (Labitalia) - "Con risoluzione numero 78/E l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire ulteriori chiarimenti sulla disciplina della detassazione dei premi di risultato, a distanza di oltre due anni dalla sua entrata in vigore. Nello specifico, l’amministrazione finanziaria ritiene che la tassazione agevolata al 10% si può applicare esclusivamente se, nel periodo congruo considerato, si raggiungesse uno degli obiettivi concordati nell’accordo aziendale, misurato in termini incrementativi rispetto a un determinato dato storico già registrato a consuntivo". E' quanto ricorda la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro nell'approfondimento diffuso oggi.

Secondo la Fondazione Studi consulenti del lavoro, "tale indicazione non è condivisibile per diversi ordini di ragioni". "Questa opzione determinerebbe la ricerca di un miglioramento costante che, oltre certi limiti, sarebbe irraggiungibile e non consentirebbe nei fatti di beneficiare del trattamento agevolato rivolto essenzialmente ai lavoratori dipendenti", conclude.