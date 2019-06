Flat Tax: Unsa-Fials, depositato oggi ricorso a Tribunale contro misura

Roma, 10 giu. (Labitalia) - Massimo Battaglia e Giuseppe Carbone, segretari generali, rispettivamente, di Confsal-Unsa (funzioni centrali) e di Fials-Confsal (sanità), hanno depositato oggi presso il tribunale di Catania - insieme a 800 lavoratori iscritti ai due sindacati - l’annunciato ricorso contro la Flat Tax. Hanno agito, attraverso il proprio legale, l’avvocato Cristina Capodicasa.

"Riteniamo incostituzionale questa norma che di fatto premia chi dichiara fino a 65.000 euro l’anno, consentendogli di usufruire di un’aliquota fiscale agevolata del 15% di tasse, mentre i lavoratori dipendenti continuano a dover pagare dal 24 al 38% di tasse", dichiarano i due segretari generali. "I lavoratori dello Stato e delle aziende sanitarie sono stanchi di essere un bancomat da cui si attinge per fare cassa e per risparmiare. Per questo, abbiamo chiesto al giudice di Catania di eccepire l'incostituzionalità della norma rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale per tutelare i principi di progressività dell’imposizione fiscale e della parità di trattamento tra i cittadini", continuano i due sindacalisti.

"Mentre il governo pensa a spendere soldi pubblici nei modi più disparati -concludono Battaglia e Carbone- i lavoratori pubblici sono, per un verso, dimenticati (niente rinnovi dei contratti all’orizzonte) e, per l’altro, colpiti da un insieme di tasse nazionali e locali che aggredisce l’effettivo potere di acquisto delle famiglie". Battaglia e Carbone, infine, annunciano: "Non ci fermeremo qui. Siamo pronti a prossime iniziative a tutela dei lavoratori".