Fondazione Enasarco: Ok a liste per rinnovo organi

Roma, 26 nov. (Labitalia) - La Commissione elettorale della Fondazione Enasarco, in una riunione che si è tenuta ieri, lunedì 25 novembre, ha verificato la validità delle liste presentate entro il termine del 15 novembre ultimo scorso, valutando in particolare il rispetto delle modalità, della tempistica e dei requisiti richiesti per la presentazione delle candidature.

Al termine delle verifiche, è stato quindi pubblicato nel portale della Fondazione un avviso contenente l’elenco delle liste ammesse all’appuntamento elettorale per il rinnovo degli organi della Fondazione Enasarco. Per l’elezione dei 20 componenti dell’Assemblea dei delegati in rappresentanza delle imprese preponenti sono state ammesse n. 4 liste: Lista n. 1: Artènasarco - La R-Evoluzione; Lista n. 2: Fare presto! E fare bene Confesercenti per Enasarco; Lista n. 3: Enasarco del futuro - imprese – Confcommercio imprese per l’Italia, Confindustria, Confcooperative, Cna; Lista n. 4: Enasarco per le pmi.

Per l’elezione dei 40 componenti dell’assemblea dei delegati in rappresentanza degli agenti sono state ammesse n.7 liste: Lista n. 1: Fare Presto! E fare bene Fiarc Federagenti-Cisal Anasf; Lista n. 2: Enasarco libera; Lista n. 3: Enasarco del futuro Agenti – Fnaarc; Lista n. 4: Filcams Cgil - Con la Filcams Cgil per cambiare Enasarco; Lista n. 5: Consulenti finanziari uniti in Enasarco; Lista n. 6: Prima gli agenti in attività finanziaria e collaboratori; Lista n. 7: Solo agenti in Enasarco.