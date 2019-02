Fontanot lancia 'Zero waste', rifiuti diventano oggetti d’arredo

Roma, 4 feb. (Labitalia) - Fontanot, azienda italiana specializzata nella produzione e commercializzazione di scale prefabbricate per interni ed esterni, lancia Fontanot Zero Waste, la prima guida per convertire le sue casse di imballaggio in legno in originali oggetti di design: una panchina in cui parcheggiare la bicicletta, una scarpiera in cui sedersi e riporre scarpe, un tavolo regolabile o un giardino urbano, il legno si conferma la materia viva per eccellenza capace di reinventarsi. Tutti questi progetti sono il frutto del lavoro di decine di studenti e giovani talenti delle principali università e scuole di design spagnole e sudamericane. Tutti hanno partecipato allo 'Zero Waste Fontanot Award' che era proprio dedicato alla promozione del design responsabile e del riutilizzo dei materiali.

Il progetto vincitore è Mesa Funcional (tavolo funzionale), realizzato da Matías Schumacher. Si tratta un tavolo funzionale e regolabile progettato per gli spazi interni e che può essere utilizzato anche come tavolo fai-da-te. La giuria ha particolarmente apprezzato la qualità concettuale e tecnica del progetto, la sua creatività, l’innovazione e l'uso esauriente del materiale che propone. Gli altri finalisti del concorso sono stati il progetto Be Ecool, composto da una panchina multifunzionale che consente di sedersi e riposare, parcheggiare la bici e riporre oggetti diversi; Fienile, una casetta da giardino in legno creata per bambini e cani da giocare e un calzolaio in cui sedersi e riporre scarpe o altri oggetti. Il vincitore del concorso riceverà anche un premio economico di 1.000 euro e, insieme ai due finalisti, si recherà nella sede di Fontanot a Rimini per conoscere le strutture e il processo di produzione dell'azienda.

Con questa iniziativa, Fontanot conferma il proprio impegno nella progettazione ecologica per ridurre al minimo la generazione di rifiuti e incoraggiare l'adesione al movimento Diy (do it yourself). Tutti questi mobili possono essere ricavati dal legno della scatola di imballaggio e chiunque abbia una conoscenza base del fai-da-te può farli facilmente. Fontanot ha pubblicato una guida descrittiva con i mobili più originali che spiega in modo molto grafico e semplice i passi da seguire per il suo assemblaggio.