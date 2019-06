Food: al via campagna 'Nice to Eat-Eu' per formaggio Piave Dop

Roma, 7 giu. (Labitalia) - È ai blocchi di partenza 'Nice to Eat-Eu', la campagna triennale promossa dal Consorzio per la tutela Formaggio Piave Dop (Busche di Cesiomaggiore, Belluno) - impegnato dal 2010 nella salvaguardia della Dop da abusi, contraffazioni e concorrenza sleale e nella sua valorizzazione internazionale - e co-finanziata dall’Unione europea nel contesto dei programmi n. 1144/2014, rivolti ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli dell’Ue realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi. Scopo del progetto informativo e promozionale, che vede protagonista il Formaggio Piave Dop, è quello di rafforzare nei paesi individuati - Italia, Germania e Austria - la consapevolezza e il riconoscimento, e di conseguenza aumentare la competitività e il consumo, delle produzioni e dei marchi di qualità europei di cui il formaggio bellunese si fa veicolo, sul piano della sicurezza degli alimenti, della tracciabilità, della tradizione, dell’autenticità, degli aspetti nutrizionali e sanitari.

L’Europa è leader nel settore caseario globale, ad oggi il più grande mercato di riferimento al mondo in termini di produzione, di export e di consumo: qui le esportazioni dei formaggi italiani a marchio di tutela hanno battuto ogni record nel 2018, mostrando forti segnali di ripresa e di crescita, ma anche di fidelizzazione e orientamento consapevole verso le nostre produzioni a Denominazione d’origine protetta. La Germania, in particolare, è un mercato importante in termini di export del Piave Dop: qui l’opera di promozione di 'Nice to Eat-EU' va, dunque, a rafforzare un rapporto commerciale già molto ben avviato. La sfida più grande per la campagna è costituita dall’Austria, che rappresenta una piccola fetta delle esportazioni di questo formaggio e che quindi diventa l’obiettivo 'pilota' per il progetto promozionale, sulla scia dell’incremento del consumo locale pro-capite di formaggio e attraverso azioni mirate di posizionamento del prodotto.

L’Italia, infine, rappresenta da sempre la prima consumatrice in assoluto di Piave Dop: a farla da padrone la regione Veneto, che costituisce la quota prevalente, seguita da Lombardia, Trentino e Alto Adige. Queste quattro regioni assorbono insieme la quasi totalità dei volumi del formaggio delle Dolomiti, performance che verranno consolidate attraverso azioni ad hoc di fidelizzazione rivolte soprattutto ai media e al consumatore finale.

In calendario a partire da maggio 2018, dunque, un ricco programma di iniziative studiato a tavolino per enfatizzare e promuovere a 360 gradi l’immagine del formaggio bellunese e della campagna stessa. Ognuna delle tre annualità sarà caratterizzata da un 'mood' strategico e specifico: ad aprire le danze il tema 'Glamour & Eccellenza' che disegna il piano d’azione del 2019, per continuare con 'Natura & Territorio' del 2020 e 'Qualità & Gusto' del 2021.

A iniziare dalla creazione di un’identità visiva e dalla progettazione di materiali informativi, video promozionali e video-ricettari, 'Nice to Eat-Eu' si svilupperà nei tre Paesi attraverso azioni di media e public relation, coinvolgimento di blogger e influencer, cene e degustazioni, creazione e animazione di tutti i canali social più utilizzati e seguiti, avvio di campagne pubblicitarie on e off-line, lanci di contest fotografici nei tre Paesi target, sempre in base al mood di riferimento, partecipazione a fiere di settore e non (Food & Life di Monaco e il Lucca Comics), concorsi rivolti ai bambini delle scuole primarie e promozione nella Gdo. 'Nice to Eat-Eu', infine, vuole raggiungere il pubblico anche attraverso le più moderne piattaforme, sfruttando strumenti innovativi come realtà aumentata e video animazione in 3D e i principali canali di comunicazione digital e online.

Il target prescelto a cui si rivolgerà la campagna è un consumatore evoluto e consapevole, che si riflette soprattutto nell’élite femminile, maggiore 'responsabile' della spesa domestica, con una notevole propensione verso le tematiche legate alla qualità, alla garanzia e alla sanità degli alimenti, ma anche i bambini delle scuole primarie, i mass media, i blogger e gli influencer e, infine, il canale Ho.Re.Ca. Un occhio di riguardo è riservato, soprattutto, al consumatore di domani: protagonista indiscusso della campagna è un Supereroe che, attraverso le sue avventure in animazione 3D full HD e la creazione di un videogioco dedicato, trasmette in modo divertente ai più piccoli il significato di qualità agroalimentare e prodotto a marchio certificato.