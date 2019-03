Food: al via Giornata europea del gelato artigianale

Roma, 18 mar. (Labitalia) - Domenica 24 marzo tutti i gelatieri d’Europa si uniranno per celebrare la settima edizione della Giornata europea del gelato artigianale, unica giornata che il Parlamento europeo abbia finora dedicato a un alimento. Il Gelato day, con il coordinamento di Artglace e il supporto di Acomag, Confartigianato, Longarone Fiere, Sigep di Italian exhibition group e Uif-Unione italiana food, è un’occasione unica per promuovere in tutta Europa il sapere artigiano, da sempre espressione di qualità, di autenticità e di territorialità, e per sostenere le produzioni di qualità del gelato artigianale, uno di quei pochi prodotti in grado di mettere d’accordo tutti, apprezzato da grandi e piccoli in tutto il mondo per le sue proprietà benefiche e, soprattutto, per la sua bontà. E quest’anno che il tiramisù, gusto ufficiale dell’edizione 2019 dedicato all’Italia, sarà proposto in tutte le gelaterie europee, saranno soddisfatti anche i più golosi, che potranno gustarlo nella ricetta ufficiale firmata dal giovanissimo Thomas Infanti, vincitore della Gelato tiramisù Italian Cup disputatasi nell’ambito della 59ma Mostra internazionale del gelato, oppure nelle varianti più originali, espressione dell’esperienza e della maestria degli artigiani del gelato.

E non solo coni e coppette: sono molteplici le iniziative e gli eventi organizzati, in Italia e in Europa, per celebrare il Gelato Day. Domenica 24 marzo, ad esempio, Confartigianato Gelatieri porterà, da Nord a Sud, il gelato nelle piazze italiane, dove saranno organizzati eventi celebrativi in collaborazione coi gelatieri locali, saranno raccolti fondi a scopo benefico e distribuiti nelle scuole buoni omaggio per gustare un gelato artigianale al gusto tiramisù. A Longarone, nell’ambito di Agrimont, e in collaborazione con la Regione Veneto, Longarone Fiere terrà un convegno dedicato al mondo europeo del gelato artigianale, con un focus sull’importanza del gelato artigianale come motore di sviluppo delle economie locali.

In Val di Zoldo (Belluno), con l’evento 'Dolce sciare', le Funivie Val di Zoldo - Dolomites, in collaborazione con Longarone Fiere e Uniteis.e.V., offriranno uno skipass giornaliero gratuito a tutti gli sciatori che si presenteranno con lo scontrino di una gelateria datato 2019. Inoltre, dalle 11 alle 13, sulle piste verrà offerto gratuitamente il gelato realizzato con le vecchie macchine a sale e ghiaccio. Le iniziative per promuovere e diffondere la cultura del gelato artigianale proseguiranno tutto l’anno in Italia e in Europa, tra manifestazioni, concorsi, promozioni coordinate tra gelatieri della stessa zona, contest a tema, masterclass ed eventi che verranno di volta in volta segnalati sul sito www.gelato-day.it e sulla pagina ufficiale di Facebook.