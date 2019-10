Food: arriva la guida 'Pizzerie d’Italia' 2020 di Gambero Rosso

Roma, 30 set. (Labitalia) - Presentata la settima edizione della guida 'Pizzerie d’Italia' 2020 di Gambero Rosso. Una raccolta di oltre 650 esercizi, un’appendice con più di 50 indirizzi delle migliori pizzerie italiane nel mondo, 120 novità e 10 nuovi ingressi nella vetta della classifica per raccontare un comparto in continua crescita. “Con questa nuova edizione della guida 'Pizzerie', Gambero Rosso premia ancora una volta i maestri di questo settore che, con il loro impegno, riescono a valorizzare i prodotti e le eccellenze made in Italy”, dichiara Paolo Cuccia, presidente di Gambero Rosso

“Gambero Rosso - aggiunge - continua il suo percorso di evoluzione che, dopo l’introduzione dei punteggi dello scorso anno, si impreziosisce in questa edizione con un nuovo premio speciale dedicato alle realtà che investono nella ricerca e nell’innovazione. Prosegue inoltre il nostro impegno rivolto agli esercizi all’estero che promuovono i sapori autentici italiani nel mondo, una strada che abbiamo intrapreso tre anni fa con la guida Top Italian Restaurants".

La Campania è al vertice con 19 locali premiati, seguita dalla Toscana con 16, Lazio con 13, Piemonte con 7, Veneto con 6; Lombardia con 4; Abruzzo, Sardegna, Sicilia ed Emilia Romagna con 2; Liguria, Basilicata, Marche, Friuli Venezia Giulia e Calabria con 1. Dieci i nuovi Tre Spicchi. Per la pizza napoletana: I Salvo (Napoli), Guglielmo Vuolo (Napoli), Ammaccamm (Pozzuoli - NA), La Contrada (Aversa - CE), Duje (Firenze), Sud (Firenze). Per la pizza all’italiana: Sbanco (Roma), Vola Bontà Per Tutti (Castino - CN). Per la pizza a degustazione: Crosta (Milano), Zenzero. Osteria della Pizza (Pisa). Pizzaiolo Emergente - categoria pizza a taglio: Francesco Arnesano di Lievito, Pizza, Pane (Roma). Tre Pizzaioli Emergenti - categoria pizza al piatto: Ian Spampatti de La Lanterna (Castione della Presolana - BG); Francesco Pompetti, di Pompetti Tropical Due (Roseto degli Abruzzi - TE) e Giuseppe Riontino del Canneto Beach 2 di Margherita di Savoia (BT).