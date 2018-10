Food: Carolina Diaz nuovo Master of Pasta

Milano, 29 ott. (Labitalia) - Carolina Diaz, rappresentante gli Stati Uniti, ha vinto il titolo della settima edizione del Pasta World Championship, promosso da Barilla e tenutosi a Milano il 24 e 25 ottobre. In competizione con altri 17 young chef provenienti da tutto il mondo, Carolina Diaz ha cucinato il suo spaghetto al pomodoro rivisitato, che ha saputo conquistare una giuria di quattro chef stellati. Più di 450 persone tra food lovers, stampa, influencer e professionisti del settore hanno partecipato all'evento. “Sono veramente onorata di essere la nuova Master of Pasta, ho cercato l’equilibrio fra semplicità e personalità per rivisitare il mio spaghetto al pomodoro, un piatto così tipicamente italiano. È un orgoglio per me essere la prima donna a vincere questo titolo, le donne riscuotono sempre più successi ed è fondamentale che il nostro lavoro venga riconosciuto a livello mondiale”, ha detto Carolina Diaz.

Diciotto chef di età inferiore ai 35 anni, provenienti da 17 Paesi diversi e dalla compagnia di crociera italiana Costa Crociere hanno preso parte al torneo a eliminazione diretta, giunto alla sua settima edizione. Con il tema 'Eat Positive', il Campionato ha offerto uno sguardo sull'importanza della pasta in una dieta sana, con dimostrazioni di cucina dal vivo, degustazioni e conferenze sul ruolo della bellezza nel cibo, sul benessere e sulla sostenibilità, dal campo alla tavola.

"Il Pasta World Championship 2018 è stato un successo straordinario. In Barilla, vogliamo incoraggiare la nuova generazione di chef talentuosi ad esprimersi attraverso la pasta, ispirando gli amanti del cibo in tutto il mondo a mangiare in modo positivo e sano", ha aggiunto Raffaele Daloiso, Chief Marketing Officer presso il Gruppo Barilla. Il 25 ottobre, in occasione del World Pasta Day, Barilla ha rivelato anche la sua nuovissima linea ai legumi creata interamente con farina di lenticchie rosse e farina di ceci. Il lancio delle nuove Penne Barilla alle lenticchie rosse, delle Casarecce ai ceci e dei Fusilli alle lenticchie rosse rientra nell’ambito delle attività portate avanti da Barilla per sostenere una catena alimentare più green e più sostenibile.