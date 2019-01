Food: il Gelato Festival compie 10 anni e lancia il World Ranking

Rimini, 22 gen. (Labitalia) - Una graduatoria mondiale permanente, aggiornata ogni anno, che definisce la classifica dei migliori gelatieri artigianali a livello planetario: è il Gelato Festival World Ranking, la più importante novità ideata dal Gelato Festival in occasione dl 10° anniversario della manifestazione e presentata alla 40ma edizione del Sigep di Rimini. Si tratta di un progetto di respiro internazionale lanciato in concomitanza col decennale della kermesse nata a Firenze nel 2010 e diventata punto di riferimento mondiale per il settore.

Il Gelato Festival World Ranking non coinvolge solo i gelatieri che negli ultimi 10 anni hanno partecipato al Gelato Festival ma anche quelli che in passato hanno preso parte al Gelato World Tour, partner della manifestazione, e coloro che stanno proseguendo il cammino per accedere alla finale del Gelato Festival World Masters 2021, il principale torneo internazionale di categoria con partner Carpigiani e Sigep - Italian Exhibition Group.

Dalla vittoria dei Gelato Festival Challenge alla partecipazione alle tappe del Gelato Festival in Europa, America o Giappone, fino al piazzamento in una finale: ogni evento concorre ad assegnare al gelatiere un punteggio numerico, che determina una classifica di livello mondiale, volta a coinvolgere oltre 5.000 gelatieri. Chi raggiunge un punteggio particolarmente alto, inoltre, lo vedrà tradotto in 'corone' - simbolo del successo raggiunto nel ranking - da una a un massimo di cinque.

“Siamo particolarmente felici di festeggiare il nostro 10° anniversario in occasione dei 40 anni di Sigep, un decennio - spiega Gabriele Poli, fondatore e presidente del Gelato Festival - passato in prima linea sui mercati internazionali per promuovere e valorizzare il gelato artigianale made in Italy. Sarà un anno ricco di sorprese e appuntamenti, a cominciare dalla presentazione del Gelato Festival World Ranking che, oltre a censire migliaia di gelatieri nel mondo, consentirà loro di raggiungere importanti risultati di carriera attraverso l’assegnazione dell’ambito traguardo espresso in corone. A proiettarci nel nuovo decennio saranno inoltre il restyling del logo storico del Gelato Festival, reso più accattivante, e un nuovo sito internet in linea con l’ampliata articolazione globale della manifestazione”.

“Dopo le finali mondiali del 2017 - continua Andrea Cocchi, presidente Carpigiani - Gelato World Tour ha passato il testimone per un nuovo quadriennio olimpico del gelato. Gelato Festival World Masters è partito con un ottimo successo sia delle tappe europee che nordamericane. E, come da tradizione, non ci fermiamo ai semplici risultati positivi e spostiamo l’obiettivo sempre più avanti inaugurando il Gelato Festival World Ranking, un progetto globale creato per raccontare i successi dei maestri gelatieri che prendono parte alle competizioni. Sarà un onore accompagnarli con la nostra tecnologia verso nuovi e importanti traguardi che daranno lustro all’intera filiera”.

“Riparte dal 40° Sigep un’altra edizione di Gelato Festival - conclude Patrizia Cecchi, Exhibitions Italy Director di Italian Exhibition Group - con tante novità e un programma che porterà il sistema del gelato made in Italy nelle aree del mondo nelle quali il business cresce e si mostra ricettivo. Dal mercato emerge la fotografia di un sistema compatto e che innova, al servizio di un obiettivo ambizioso, ma al tempo stesso pienamente realizzabile: far crescere tutta la filiera sugli scenari internazionali. A Sigep tutto ciò è tangibile e non ho timori nel dire che siamo un esempio virtuoso e che il progetto ormai affinato è garanzia di ulteriori risultati. In queste giornate di fiera stiamo affinando quel know-how utile per un nuovo viaggio nel mondo nel quale incontreremo tante occasioni e altrettante idee per accrescere il business dell’intero comparto”.

Se il Gelato Festival World Ranking rappresenta la novità per celebrare i 10 anni del Gelato Festival, il 2019 si presenta pieno di sfide: all’orizzonte c’è infatti un tour di 9 tappe in Europa, 5 negli Stati Uniti e 2 in Giappone. Si parte con l’edizione europea che inizia il weekend 6-7 aprile a Firenze con la tappa inaugurale di Gelato Festival 2019. A questa seguiranno gli appuntamenti a Roma (13-14 aprile), a Torino (27-28 aprile) e a Milano (4-5 maggio), poi la kermesse si sposterà all’estero con le tappe di Berlino (18-19 maggio), Barcelona (25-26 maggio), Varsavia (8-9 giugno), Vienna (19-20 giugno) e Londra (29-30 giugno). Il programma continuerà ad di là dell’Atlantico con l’edizione americana, articolata in 5 tappe: Miami (16-17 marzo), Boston (13-14 luglio), Chicago (17-18 agosto), Washington DC (7-8 settembre) e Los Angeles (28-29 settembre). Infine, l’edizione giapponese, al debutto, a Okinawa (25-26 maggio) e Yokohama (30-31 agosto).

Sullo sfondo delle gare del 2019, inoltre, c’è la finale dei Gelato Festival World Masters 2021, che ha già qualificato i gelatieri Eugenio Morrone (vincitore della All Stars l’anno scorso) e Giuseppe Cimino (vincitore della prima finale tedesca). La sfida per i migliori gelatieri artigianali del pianeta quest’anno vedrà qualificarsi il vincitore dello Special Event 'Next Generation' (che coincide con la tappa romana del 13-14 aprile), il secondo campione tedesco e il primo campione del 'Carpigiani Day' che si terrà l’11 e 12 marzo nella sede di Anzola Emilia. Alla finale di Gelato Festival World Masters 2021 parteciperanno 36 chef selezionati in tutto il mondo attraverso tutti gli appuntamenti in calendario.

Con l’edizione 2019 il Gelato Festival arriva al decimo anno di attività, avendo debuttato a Firenze nel 2010 ispirandosi all’ideazione della prima ricetta di gelato per mano del poliedrico architetto Bernardo Buontalenti nel 1559. Da allora, la manifestazione ha allargato i propri confini espandendosi prima nel resto d’Italia, poi in Europa e negli Usa, poi, da quest’anno, anche in Giappone, con un totale di 80 festival realizzati, prima di abbracciare tutto il pianeta con il campionato mondiale dei Gelato Festival World Masters 2021.