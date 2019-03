Food: Industria alimentare 4.0, al via terza edizione a sostegno pmi settore

Modena, 21 mar. (Labitalia) - Istruire, accompagnare e supportare le pmi italiane del comparto alimentare impegnate nei processi di cambiamento imposti dalla quarta rivoluzione industriale. Questo il principale obiettivo della terza edizione del convegno 'Industria alimentare 4.0', organizzato dalla N&M Management che dopo il grande successo ottenuto a Bergamo, replica a Modena con l’appuntamento di martedì 26 marzo, presso la sala Panini della Camera di commercio di Modena.

Padrino dell'evento l'ambasciatore del gusto Anthony Peth, volto del made in Italy, da anni alla conduzione di trasmissioni televisive. "L’industria alimentare - dice all'Adnkronos/Labitalia Anthony Peth - non può e non deve essere confusa con la pura ristorazione: le nuove tecnologie legate all’agricoltura, la ricerca e lo sviluppo legate non solo alla produzione di materia prima ma anche alla trasformazione e all’accostamento sensoriale, il made in Italy nell’elaborazione di una proposta ristorativa mediterranea, le macchine per la lavorazione alimenti, le sfide per la distribuzione alimentare di qualità".

"Dalla questione degli sprechi alimentari - spiega - al legame con il territorio, attraverso la ricerca e l’utilizzo delle tecnologie unite alla creatività e alla manualità dell’esperto: sono gli ingredienti fondamentali che si ottengono mischiando un po’ le ricette dell’innovazione proposte dai grandi chef e dai big della produzione e distribuzione in campo alimentare. Tutte queste tematiche trovano un riscontro nell’analisi di quelle imprese legate al tema dell’alimentazione che per i motivi più diversi si approcciano a una innovazione, e conseguentemente all’introduzione nei loro processi anche artigianali delle tecnologie 4.0: un sistema che apporta cambiamenti ad una delle filiere più note del made in Italy, quale è quella del food". L'evento è patrocinato dalla Regione Emilia Romagna e dall’Ordine dei tecnologi dell’Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria. Per la quarta edizione la prossima tappa sarà nella regione Campania, a Salerno il 4 aprile.