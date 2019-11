Food: Luc Debove nominato Executive Pastry Chef della Ensp

Roma, 6 nov. (Labitalia) - Luc Debove è stato nominato Executive Pastry Chef presso École Ducasse - École Nationale Supérieure de Pâtisserie (Ensp), l'istituto punto di riferimento mondiale per le arti della pasticceria e del gelato con sede a Yssingeaux nella regione dell’Alta Loira (Francia). Debove vanta una carriera maturata in oltre 30 anni di collaborazione con ristoranti stellati e rinomati istituti di formazione e coronata dal conseguimento di titoli prestigiosi come quello di Campione del mondo della gelateria e Meilleur Ouvrier de France Glacier. Il nuovo incarico presso la Ensp vedrà Debove assumere un ruolo chiave nello sviluppo dell’istituto in Francia e nel mondo.

Dopo aver conseguito il Certificat d'Aptitude Professionnel (Cap) in pasticceria, completato l’apprendistato in pasticceria, confetteria e cioccolateria e dopo aver ottenuto, nel 1996, un diploma di Master Pastry Chef, nel 1999 Debove ha prestato servizio come Pastry Chef presso il Meridien Beach Plaza di Monaco e successivamente presso il Royal Riviera di St-Jean Cap Ferrat. Nello stesso periodo è iniziata anche la sua carriera accademica presso la facoltà di Maîtrise en pâtisserie della Chambre des Métiers des Alpes-Maritimes; dopo il suo trasferimento a Parigi ha avviato una collaborazione come docente di pasticceria presso l'École Bellouet Conseil. Dal 2007 al 2016 Luc Debove ha lavorato come Pastry Chef nella cucina stellata del Grand Hôtel du Cap Ferrat, rinomato Four Seasons in Costa Azzurra, dove ha diretto una brigata di 25 pasticceri.

Nel corso della sua carriera Debove ha preso parte anche a innumerevoli competizioni. Nel 1995 ha vinto a Nizza il primo premio di una competizione nazionale di sugar art e nel 2006 per la migliore scultura di ghiaccio. Il 2008 ha visto la consacrazione del suo lavoro con la conquista del titolo di Campione di Francia di Scultura di ghiaccio, seguito dal primo premio ai Campionati europei di Frozen Dessert durante Sirha, la fiera internazionale dei settori hospitality e food a Lione. Nel 2010 è stato incoronato Campione del mondo della gelateria al Sigep di Rimini e nel 2011 è stato nominato Meilleur Ouvrier de France Glacier. La sua carriera e competenza sono state inoltre premiate nel 2015 con il riconoscimento da parte della Repubblica francese dell’Ordine al merito agricolo.

Le numerose esperienze maturate gli hanno permesso di padroneggiare con la stessa maestria tecniche di preparazione di dolci, gelati, prodotti da forno, confetteria e cioccolato, e di acquisire una straordinaria capacità di trasmettere il proprio know-how in cucina e sui banchi di scuola: un talento che oggi, all’età di 47 anni, Luc Debove ha scelto di mettere al servizio di École Ducasse - École Nationale Supérieure de Pâtisserie, accettando l’incarico come Executive Pastry Chef: "Sono onorato di unirmi al team dell’Ensp e di contribuire attivamente ai grandi progetti che l’istituto ha in programma per crescere ulteriormente in Francia e all’estero nei prossimi anni".

Debove lavorerà a stretto contatto con i team di Ensp per sviluppare l’offerta formativa, offrire corsi di perfezionamento rivolti a giovani studenti e professionisti e promuovere la reputazione dell’istituto sia in Francia sia all'estero. In qualità di ambassador rafforzerà l’immagine della scuola a livello internazionale prendendo parte a eventi, attività di formazione e consulenza, unitamente al lancio di nuovi corsi. Sosterrà inoltre l'apertura del nuovo École Ducasse - Paris Campus a Meudon, prevista per settembre 2020, struttura che ospiterà i programmi fiore all’occhiello dell'Ensp: il Bachelor en arts de la pâtisserie française (tre anni), il Diplôme en arts de la pâtisserie française (sei mesi) e i corsi brevi Essentiels des arts des pâtisseries Française (due mesi).

Elise Masurel, Managing Director di École Ducasse, ha commentato la sua nomina: "Siamo lieti di poter contare sul talento eccezionale di Luc Debove, sarà una risorsa fondamentale per la promozione in tutto il mondo dell’expertise delle scuole e delle attività formative di École Ducasse".