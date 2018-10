Food: Milano Golosa, al via la settima edizione

Milano, 11 ott. (Labitalia) - Milano Golosa si prepara alla sua settima edizione. L’appuntamento è dal 13 al 15 ottobre, a Palazzo del Ghiaccio, per raccontare tra i banchi dei più di duecento espositori presenti il meglio dell’enogastronomia artigianale italiana. Accanto ai banchi degli espositori tanta cultura enogastronomica con gli show cooking delle osterie, i panini certificati della Fondazione Accademia panino italiano, le degustazioni di vino guidate. E ancora tanti incontri di approfondimento aperti al pubblico come 'Pizza e birra. Storia di un abbinamento' promosso da Birra del Borgo (sabato 13 ottobre alle 13 - Sala Show Cooking). Perché è considerato un binomio perfetto? A rispondere Alfredo Colangelo, direttore commerciale di Birra del Borgo, Luca Pezzetta e Jacopo di Giampasquale, dell'Osteria Birra del Borgo di Roma. Lo faranno proponendo pizza e birra del Borgo in una veste innovativa senza dimenticare la loro natura popolare.

Lunedì 15 ottobre, alle 14, Trapizzino e Birra del Borgo con la partecipazione di Alfredo Colangelo, direttore commerciale di Birra del Borgo. Una nuova idea di pizza con il trapizzino abbinato a Lisa, la nuova lager, e la Reale, una delle più amate ispirata alle tradizionali India Pale Ale inglesi. Regione Lombardia accoglierà gli ospiti di Milano Golosa con 'La merenda di montagna della Lombardia', incontro-degustazione di prodotti tipici provenienti da zone montane e impervie della Lombardia. L’appuntamento sarà nell’Area Show cooking domenica 14 ottobre, alle 16,30. Ancora Fiasconaro, azienda siciliana famosa per i suoi panettoni, domenica 14 ottobre, nell’Area Show Cooking, alle 12, presenterà l’incontro 'Alla scoperta del bello e del buono nel Panettone agli Agrumi e Zafferano di Sicilia Fiasconaro': un dolce nato dall’estro del maestro Nicola Fiasconaro e dal packaging firmato Dolce&Gabbana.

Infine Ferrarelle, sempre nell’area show cooking, alternerà diversi momenti dimostrativi. Si comincia sabato 13 ottobre, alle 14, con 'Grani antichi e Vasocottura' con Giuseppe Vesi e Simone Vesi, di Pizza Gourmet Giuseppe Vesi; alle 15 'La terra della Valpolicella a Milano Golosa' con Petra Antolini di Casa Petra di Settimo di Pescantina (VR). Domenica 13, sempre con Ferrarelle, alle 13, l’incontro 'Straccetti di Peperone come manzo, rucola e parmigiano' con Davide Puleio, di L'Alchimia di Milano; alle 18,45 'Giochiamo con i Santi': le grandi pizze classiche in veste giocosa con Giancarlo Casa di La Gatta Mangiona di Roma. Per chiudere lunedì alle 15 I masanielli da Caserta a Milano con Francesco Martucci, della Pizzeria I Masanielli di Caserta.